EM 2021 im Free-TV: So sehen Sie die Spiele der Europameisterschaft im TV und kostenlosen Livestream

Die Europameisterschaft steht vor der Tür und spannende Spiele stehen an. Wie Ihr die im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bei der anstehenden EM 2021 finden insgesamt 51 Partien statt. Durch die geltenden TV-Verträge werden davon 41 in Deutschland im Free-TV zu sehen sein und darüber hinaus auch im kostenlosen Livestream.

EM 2021 im Free-TV: So sehen sie die Spiele der Europameisterschaft im TV

Der Großteil der Spiele bei der EURO 2020 werden in Deutschland in den öffenltich-rechtlichen TV-Anstalten Das Erste und ZDF übertragen. Beide Sender verfügen über ein Paket mit zusammen 41 Spielen. Darunter fallen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die komplette K.o.-Phase.

Die übrigen zehn Partien - das sind ausgewählte Gruppenspiele am 1. und 2. Spieltag sowie die jeweiligen Parallelspiele zu den Spielen im Free-TV am 3. Spieltag, wenn die Gruppenpartien aus Wettbewerbsgründen gleichzeitig angepfiffen werden - sind nur beim kostenpflichtigen MagentaTV von der Telekom zu sehen.

Die Übertragungen der Spieltage 1 und 2 in der Gruppenphase der EM 2021 stehen bereits fest. Was die Übertragungen der Spiele am 3. Spieltag betrifft, wird erst kurzfristig eine Entscheidung gefällt. Gleiches gilt bei den Spielen der K.o.-Phase, da hier die Entscheidung von einer möglichen deutschen Ansetzung abhängt.

Das Finale wiederum wird am 11. Juli ab 21 Uhr im ZDF übertragen.

© getty Die Euro 2020 wird in Deutschland größtenteils im Free.TV übertragen.

EM 2021 im Free-TV: Die Übertragung der Gruppenspiele in der Übersicht

Diese Gruppenspiele sind live im Free-TV zu sehen:

EM 2021 - Gruppe A: Termine und Übertragung im Free-TV

Italien

Schweiz

Wales

Türkei

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 11. Juni Türkei - Italien 21 Uhr Das Erste 12. Juni Wales - Schweiz 15 Uhr - 16. Juni Türkei - Wales 18 Uhr Das Erste 16. Juni Italien - Schweiz 21 Uhr Das Erste 20. Juni Italien - Wakes 18 Uhr noch offen* 20. Juni Schweiz - Türkei 18 Uhr noch offen*

*) eines der beiden Spiele wird im ZDF übertragen.

EM 2021 - Gruppe B: Termine und Übertragung im Free-TV

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 12. Juni Dänemark - Finnland 18 Uhr ZDF 12. Juni Belgien - Russland 21 Uhr ZDF- 16. Juni Finnland - Russland 15 Uhr - 17. Juni Dänemark Belgien 18 Uhr ZDF 21. Juni Russland - Dänemark 21 Uhr noch offen* 21. Juni Finnland - Belgien 21 Uhr noch offen*

*) eines der beiden Spiele wird im Ersten übertragen.

EM 2021 - Gruppe C: Termine und Übertragung im Free-TV

Niederlande

Österreich

Ukraine

Nordmazedonien

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 13. Juni Österreich - Nordmazedonien 18 Uhr Das Erste 13. Juni Niederlande - Ukraine 21 Uhr Das Erste 17. Juni Ukraine - Nordmazedonien 15 Uhr ZDF 17. Juni Niederlande - Österreich 21 Uhr ZDF 21. Juni Nordmazedonien - Niederlande 18 Uhr noch offen* 21. Juni Ukraine - Österreich 18 Uhr noch offen*

*) eines der beiden Spiele wird im Ersten übertragen.

EM 2021 - Gruppe D: Termine und Übertragung im Free-TV

England

Kroatien

Tschechien

Schottland

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 13. Juni England - Kroatien 15 Uhr Das Erste 14. Juni Schottland - Tschechien 15 Uhr - 18. Juni Kroatien - Tschechien 18 Uhr ZDF 18. Juni England - Schottland 21 Uhr ZDF 22. Juni Kroatien - Schottland 21 Uhr noch offen* 22. Juni England - Tschechien 21 Uhr noch offen*

*) eines der beiden Spiele wird im Ersten übertragen.

EM 2021 - Gruppe E: Termine und Übertragung im Free-TV

Spanien

Schweden

Polen

Slowakei

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 14. Juni Polen - Slowakei 18 Uhr Das Erste 14. Juni Spanien - Schweden 21 Uhr ZDF 18. Juni Schweden - Slowakei 15 Uhr - 19. Juni Polen - Spanien 21 Uhr Das Erste 23. Juni Slowakei - Spanien 18 Uhr noch offen* 23. Juni Schweden - Polen 18 Uhr noch offen*

*) eines der beiden Spiele wird im ZDF übertragen.

EM 2021 - Gruppe F: Termine und Übertragung im Free-TV

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 15. Juni Ungarn - Portugal 15 Uhr ZDF 15. Juni Frankreich - Deutschland 21 Uhr ZDF- 19. Juni Ungarn - Frankreich 15 Uhr Das Erste 19. Juni Deutschland - Portugal 18 Uhr Das Erste 23. Juni Portugal - Frankreich 21 Uhr - 23. Juni Ungarn - Deutschland 21 Uhr ZDF

© getty Toni Kroos spielt mit Deutschland mindestens dreimal in München.

EM 2021 im Free-TV: Die Übertragung der K.o.-Phase in der Übersicht

Nach Abschluss der Gruppenphase erreichen die Ersten und Zweiten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten das Achtelfinale. Von da geht es nach einer klaren Setzliste weiter bis zum Finale am 11. Juli in London. In Deutschland werden alle Partien der K.o.-Phase im Free-TV übertragen.

EM 2021 - Das Achtelfinale: Termine und Übertragung im Free-TV

Das Achtelfinale findet vom 26. bis 29. Juni statt. Die Übertragungen teilen sich Das Erste und das ZDF nach Abschluss der Gruppenphase auf, wobei schon feststeht, dass das Erste fünf Partien zeigen wird, das ZDF entsprechend nur drei.

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 26. Juni A2 - B2 (Spiel 1) 18 Uhr offen* 26. Juni A1 - C2 (Spiel 2) 21 Uhr offen* 27. Juni C1 - D/E/F3 (Spiel 3) 18 Uhr offen* 27. Juni B1 - A/D/E/F3 (Spiel 4) 21 Uhr offen* 28. Juni D2 - E2 (Spiel 5) 18 Uhr offen* 28. Juni F1 - A/B/C3 (SPiel 6) 21 Uhr offen* 29. Juni D1 - F2 (Spiel 7) 18 Uhr offen* 29. Juni E1 - A/B/C/D3 (Spiel 8) 21 Uhr offen*

*) Ob Das Erste oder das ZDF übertragen, wird kurzfristig entschieden.

EM 2021 - Das Viertelfinale: Termine und Übertragung im Free-TV

Die Viertelfinals der EURO 2020 finden am 2. und 3. Juli jeweils um 18 und 21 Uhr statt. Sowohl das Erste als auch das ZDF zeigen je zwei Partien, allerdings hat das ZDF das Erstwahlrecht.

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 2. Juli Sieger 6 - Sieger 5 (Spiel 1) 18 Uhr offen* 2. Juli Sieger 4 - Sieger 2 (Spiel 2) 21 Uhr offen* 3. Juli Sieger 3 - Sieger 1 (Spiel 3) 18 Uhr offen* 3. Juli Sieger 8 - Sieger 7 (Spiel 4) 21 Uhr offen*

*) Ob Das Erste oder das ZDF übertragen, wird kurzfristig entschieden.

EM 2021 - Das Halbfinale: Termine und Übertragung im Free-TV

Die Halbfinals der EM 2021 sind für den 6. und 7. Juli angesetzt. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr. Auch hier gilt: Das Erste und das ZDF zeigen jeweils ein Spiel, wobei dieses Mal der First Pick beim Ersten liegt.

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 6. Juli Sieger 2 - Sieger 1 21 Uhr offen* 7. Juli Sieger 4 - Sieger 3 21 Uhr offen*

*) Ob Das Erste oder das ZDF übertragen, wird kurzfristig entschieden.

EM 2021 - Das Finale: Termine und Übertragung im Free-TV

Am 11. Juli ist es soweit: Das große Finale der EM 2021 steht an. Die Sieger der Halbfinals treffen im Wembley Stadium von London aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr und zu sehen ist die Begegnung im ZDF.

Datum Begegnung Uhrzeit Free-TV-Übertragung 11. Juli Sieger 1 - Sieger 2 21 Uhr ZDF

EM 2021 im Free-TV: So sehen sie die Spiele der Europameisterschaft im kostenlosen Livestream

Wer keinen TV hat oder unterwegs ist, wird ebenfalls nicht auf die Spiele verzichten müssen, die im deutschen Free-TV zu sehen sind. Denn sowohl Das Erste als auch das ZDF bieten all ihre Liveübertragungen auch als kostenlosen Stream an.

Die Spiele, die im Ersten zu sehen sind, könnt Ihr in erster Linie auf sportschau.de streamen. Zudem gibt es diese Streams auch in der Sportschau App für Smartphones, Tablets und Smart-TVs. Das Gleiche gilt auch für die 24/7-Livestreams in der Das Erste App.

Die Spiele von ZDF wiederum seht Ihr in der ZDF Mediathek. Auch diese ist via App auf dem Smartphone, Tablet und Smart-TV zu erreichen.

EM 2021: Die Highlights auf DAZN

Abgesehen davon zeigt Euch DAZN 60 Minuten nach ABpfiff jeder Partie die Highlights auf der Plattform. Der Streamingdienst besitzt auch die Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League in der kommenden Saison.

EM 2021: Die Spielstätten im Überblick

Die EM 2021 ist die erste paneuropäische. In insgesamt elf Ländern werden die Partien ausgetragen. Mit der Münchner Allianz Arena dient auch ein deutsches Stadion bei der EM als Spielstätte. Dort wird die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw vor bis zu 14.000 Zuschauern ihre drei Gruppenspiele absolvieren.