Frankreich - Schweiz 7:8 nach Elfmeterschießen: Sensation! Starke Eidgenossen werfen Equipe tricolore im EM-Achtelfinale raus

Sensation in Bukarest, die Schweiz hat Weltmeister Frankreich aus der EM 2021 geworfen! Die Eidgenossen gewannen das Achtelfinale gegen die Equipe tricolore mit 8:7 nach Elfmeterschießen (0:1, 3:3, 3:3) und treffen in der Runde der letzten Acht am Freitag nun auf Spanien.

"Das ist Geschichte. Wir haben heute alles auf dem Platz gelassen. Wenn man gegen einen Weltmeister nach 1:3 zurückkommt...", sagte ein begeisterter Matchwinner Yann Sommer, der den entscheidenden Elfmeter von Kylian Mbappe hielt. "Es hat niemand mehr an uns geglaubt, wir haben uns aber eingeschworen und gesagt, wir gehen bis zum Schluss. Frankreich hatte nach dem 1:3 eine kleine Phase, in der sie ein bisschen überheblich waren - und das haben wir eiskalt ausgenutzt. Ich rufe Robert de Niro nach dem Spiel an, ob er die Hauptrolle für den Spielfilm dieses Abends heute spielt."

Frankreich - Schweiz: Die Analyse

Schwache erste Hälfte des Weltmeisters, der auf eine Dreierkette umstellte, aber viel zu oft die nötige Aggressivität gegen den Ball vermissen ließ und schlecht anlief. Die Schweiz, ebenfalls in einem 3-5-2, kam häufig über die Flügel und vor allem die rechte französische Seite in die Offensive - so fiel auch die Führung.

Der Equipe tricolore mangelte es in der ungewohnten Defensivanordnung an einer vernünftigen Zuteilung. Die Nati kam dadurch zu vielen Flanken, in deren Anschluss sich die bekannten Schwächen Frankreichs in der Lufthoheit offenbarten. Zudem wechselte sich die Schweiz damit ab, Pogba eng zu bewachen, der damit seltener zu gefährlichen Bällen in die Tiefe kam. Frankreich in Ballbesitz insgesamt nicht zwingend genug im Spiel nach vorne.

Trainer Deschamps hatte zur Pause genug gesehen, brachte Coman und stellte auf Viererkette mit Rabiot auf der ungewohnten Linksverteidigerposition um. In Ballbesitz wurde daraus häufig ein 4-2-4, doch es benötigte offenbar den Weckruf des von Rodriguez verschossenen Schweizer Elfmeters, ehe die Franzosen im Spiel ankamen. Und wie: Innerhalb von 90 Sekunden drehte der Weltmeister die Partie, besonders die Ballmitnahme von Benzema beim 1:1 und Mbappes Hackenweiterleitung beim 2:1 waren Weltklasse-Aktionen.

Da sich die taktische Disziplin bei den Franzosen deutlich erhöhte, Coman und Griezmann stärker nach hinten arbeiteten und die Flügel schlossen, erspielte sich die Equipe ein Übergewicht. In der Folge wurde Frankreich in der Offensive variabler, suchte häufiger die Tiefe und kam über die gewohnten schnellen Gegenangriffe in die Schweizer Hälfte, Pogbas Traumtor per Weitschuss schien die Begegnung entschieden zu haben.

Noten: Frankreichs Defensive unterirdisch, Schweizer Held steht im Tor © getty 1/33 Die Schweiz hat in einem dramatischen EM-Achtelfinale Weltmeister Frankreich ausgeschaltet. Bis zum Elfmeterschießen lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf mit viel Herz, aber auch fatalen Fehlern auf beiden Seiten. Die Noten. © getty 2/33 FRANKREICH - HUGO LLORIS: Bekam im gesamten Spiel zwölf Schüsse auf sein Tor und leitete kurz nach der Pause die Wende ein. Bei Seferovics Kopfball-Tor war er chancenlos, doch seine Elfmeter-Parade hielt Frankreich im Spiel. Note: 2. © getty 3/33 RAPHAEL VARANE: Zu Beginn wirkte der Weltmeister ungewohnt unsicher, nach der Pause fing er sich, als er Seferovics freien Einschuss verhinderte. Beim 2:3 jedoch wieder unkonzentriert. Note: 4,5. © getty 4/33 CLEMENT LENGLET: Bewies keine gute Abstimmung mit seinen Defensivkollegen und stand einige Male zu weit vom Gegenspieler entfernt. Ließ sich beim 0:1 viel zu einfach von Torschütze Seferovic abkochen. Nach 45 Minuten war Schluss für ihn. Note: 5,5. © getty 5/33 PRESNEL KIMPEMBE: Seine Seite wurde in der ersten Hälfte defensiv oft zur Schwachstelle, da er den starken Embolo kaum unter Kontrolle brachte. Insgesamt gewann er nur 55 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5. © getty 6/33 BENJAMIN PAVARD: War ebenfalls ein Schwachpunkt, vorwiegend aber in der zweiten Hälfte. Erst ließ er Zuber beim 0:1 zu frei, dann verursachte er einen Elfmeter, später ließ er Seferovic und Gavranovic zu leicht gewähren. Note: 5,5. © getty 7/33 ADRIEN RABIOT: War offensiv in der ersten Halbzeit sehr auffällig, setzte Mbappe mehrfach ein und zog auch aus der zweiten Reihe gefährlich ab (28.). In Halbzeit zwei stand er eher im Schatten der Offensiv-Stars. Note: 3. © getty 8/33 N’GOLO KANTE: Machte eine unauffällige Figur, da er durch Laufbereitschaft und Passgenauigkeit (96 Prozent) glänzte. In der Verlängerung war er am stärksten. War 88-mal am Ball und spielte 66 Pässe. Note: 3 © getty 9/33 PAUL POGBA: Kam schwerfällig ins Spiel, wirkte aber stets bemüht. In Halbzeit zwei lenkte er das überragende Offensivspiel der Franzosen und krönte seine Leistung durch einen Sonntagsschuss. Spielte zahlreiche starke Pässe. Note: 2. © getty 10/33 ANTOINE GRIEZMANN: Wachte erst in der zweiten Hälfte auf und war an zwei Treffern der Franzosen beteiligt. Er machte viele Wege und ließ so seine Offensiv-Kollegen scheinen. Wurde nach 88 Minuten ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 11/33 KARIM BENZEMA: Die Effektivität in Person - tauchte fast 55 Minuten ab, eher er im Strafraum der Schweizer auftauchte und zweimal überragend einnetzte. Zwei Torschüsse, zwei Tore. Musste nach 94 Minuten angeschlagen runter. Note: 2. © getty 12/33 KYLIAN MBAPPE: Die tragische Figur. Er sprühte vor Spielfreude und war die zentrale Figur der französischen Wende kurz nach der Halbzeit. Doch sein entscheidender Elfmeter wurde von Sommer überragend pariert. Note: 3,5. © getty 13/33 KINGSLEY COMAN (ab 46. Minute): Kam für den schwachen Lenglet und bildete im umgestellten 4-3-3-System den linken Außenstürmer. Der Münchner brachte viel Gefahr und traf kurz vor Schluss die Latte. Note: 2. © getty 14/33 MOUSSA SISSOKO (ab 88. Minute): Ersetzte den ausgepowerten Griezmann und kam doch noch zu mehr Spielzeit als zu Beginn erhofft. Dennoch kam er nur 17-mal an den Ball. Note: 3,5. © getty 15/33 OLIVIER GIROUD (ab 94. Minute): Auch er kam unverhofft zum Einsatz, weil Benzema zu Beginn der Verlängerung angeschlagen vom Feld musste. Er spielte aber kaum eine Rolle mehr. Note: 3,5. © getty 16/33 MARCUS THURAM (ab 111. Minute): Kam für den angeschlagenen Coman und machte dort weiter, wo der Münchner aufgehört hatte. Keine Bewertung. © getty 17/33 SCHWEIZ - YANN SOMMER: Einmal hatte er großes Glück, als Benzema vor dem leerem Tor die Flanke verpasste, später musste er dann dreimal hinter sich greifen. Wurde zum Star des Abends als er Mbappes Elfmeter hielt. Note: 1,5. © getty 18/33 NICO ELVEDI: Mit Mbappe als Gegenspieler hatte er keinen ruhigen Abend, doch seine Aktionen waren überzeugt und meist sicher. Beim "Überfall" der Franzosen in Halbzeit zwei wurde auch er überrannt. Dennoch mit einer guten Leistung. Note: 2. © getty 19/33 MANUEL AKANJI: Zusammen mit Elvedi bildete er einen starken Abwehrblock und brachte Mbappe, Benzema und Griezmann über weite Strecken unter Kontrolle. Er gewann sechs seiner zehn Zweikämpfe. Note: 2. © getty 20/33 RICARDO RODRIGUEZ: Wurde nach seinem verschossenen Elfmeter fast zur tragischen Figur. Er verteidigte die linke Seite stark und wurde auch offensiv immer wieder gefährlich. Nach 87 Minuten runter. Note: 2. © getty 21/33 SILVAN WIDMER: Er hatte mit Mbappe und später Coman einen schweren Stand. Offensiv gelang ihm deshalb auch sehr wenig, zudem war er nur 30-mal am Ball. Ging nach 73 Minuten runter. Note: 4. © getty 22/33 STEVEN ZUBER: Zeigte ein bärenstarkes Spiel: Durch seine Flanke auf Seferovic stellte er den Vorlagen-Rekord der Europameisterschaft ein (4). Zudem holte er nach überragendem Solo einen Elfmeter heraus. Nach 79 Minute runter. Note: 1,5. © getty 23/33 REMO FREULER: Neben Xhaka ging er auf der Sechser-Position fast ein bisschen unter. Er brachte seine Pässe sicher an den Mann, verlor aber neun seiner fünfzehn Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 24/33 GRANIT XHAKA: Ein bärenstarker Auftritt des Kapitäns. Räumte vor der Viererkette auf und überzeugte durch starkes Passspiel (92 Prozent). Zudem war er der auffälligste Schweizer mit 102 Ballaktionen und bereitete den Ausgleich vor. Note: 1,5. © getty 25/33 XHERDAN SHAQIRI: Seine Freistöße und Ecken segelten gefährlich in den französischen Strafraum, mehr kam aber nicht von ihm. Er wirkte im Schweizer Offensivspiel eher als Fremdkörper. Nach 73 Minuten war Schluss. Note: 4. © getty 26/33 HARIS SEFEROVIC: Sein Führungstreffer versetzte die Franzosen in Schockstarre. Er variierte häufig in seinen Bewegungen und brachte die französische Defensive dadurch oft ins Rotieren. Nach 97 Minuten angeschlagen runter. Note: 1,5. © getty 27/33 BREEL EMBOLO: Immer wieder schaltete er nach Ballgewinn blitzschnell um und verschaffte sich so den Respekt der Franzosen. Hatte in der 31. Minute nach Shaqiris Ecke die große Möglichkeit auf das 2:0. Nach 79 Minuten runter. Note: 2. © getty 28/33 MARIO GAVRANOVIC (ab 73. Minute): Er wurde für Shaqiri eingewechselt und sollte neue Impulse in der Offensive bringen. Das gelang ihm direkt. Glich kurz vor Schluss sehenswert aus. Note: 2. © getty 29/33 KEVIN MBABU (ab 73. Minute): Kam für den überforderten Widmer und hatte es direkt mit dem spielfreudigen Coman zu tun. Seine Vorlage für Seferovic leitete das Schweizer Comeback ein. Note: 2. © imago images 30/33 CHRISTIAN FASSNACHT (ab 79. Minute): Trat kaum in Erscheinung und war nur 14-mal am Ball. Note: 3,5. © getty 31/33 RUBEN VARGAS (ab 79. Minute): Wurde für Embolo eingewechselt und belebte das Spiel ungemein. Auch defensiv war er aufmerksam und brachte das 3:3 über die Zeit. Note: 2,5. © getty 32/33 ADMIR MEHMEDI (ab 87. Minute): Drei Minuten nach seiner Einwechslung markierte er fast noch das 4:3 und sorgte auch in der Verlängerung für viel Unruhe. Note: 2,5. © getty 33/33 FABIAN SCHÄR (ab 97. Minute): Kam für Seferovic und rückte direkt in die Innenverteidigung. Dort machte er eine stabile Figur und half mit, um ins Elfmeterschießen zu kommen. Note: 3,5.

Die Eidgenossen, die zwischenzeitlich auf eine Viererkette umgestellt hatten, bewiesen nach den Rückschlägen jedoch eine sensationelle Mentalität und beschäftigten Frankreich weiter über Flügelangriffe. Trainer Petkovic wechselte offensiv, zwei seiner Joker bereiteten dann den Anschlusstreffer vor - erneut zeigte sich der Weltmeister bei hohen Bällen anfällig. Frankreich war sich wohl zu sicher und schaffte es nicht, für Kompaktheit zu sorgen und die Begegnung zu beruhigen - und die Schweiz glich tatsächlich noch aus.

Nachdem Coman mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit die Latte traf, ging es in die Verlängerung. Die Schweiz mit der Euphorie des Ausgleichs im Rücken nun wieder auf Augenhöhe, die Partie wogte auch aufgrund der hohen Temperaturen sowie schwindender Kräfte der Akteure hin und her. So häuften sich zwangsläufig Konter- und Eins-gegen-eins-Situationen, Mbappe ließ in der zweiten Hälfte der Verlängerung die beste Chance auf die Entscheidung liegen (110.). Im Elfmeterschießen war dann das größere Glück aufseiten der Schweizer.

Frankreich - Schweiz: Die Aufstellungen

Frankreich: Lloris - Varane, Lenglet (46. Coman, 112. Thuram), Kimpembe - Pavard, Rabiot, Pogba, Kante, Griezmann (88. Sissoko) - Benzema (94. Giroud), Mbappe.

Schweiz: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez (87. Mehmedi) - Widmer (73. Mbabu) , Zuber (79. Fassnacht), Freuler, Xhaka, Shaqiri (73. Gavranovic) - Seferovic (97. Schär), Embolo (79. Vargas).

Frankreich - Schweiz: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Seferovic (15.), 1:1, 2:1 Benzema (57., 59.), 3:1 Pogba (75.), 3:2 Seferovic (81.), 3:3 Gavranovic (90.)

Bes. Vorkommnis: Lloris hält Foulelfmeter von Rodriguez (55., Schweiz)

Elfmeterschießen:

0:1 Gavranovic

1:1 Pogba

1:2 Schär

2:2 Giroud

2:3 Akanji

3:3 Thuram

3:4 Vargas

4:4 Kimpembe

4:5 Mehmedi

Sommer hält gegen Mbappe

Der Schweizer Zuber kommt nun bereits auf vier Assists und stellt damit den Rekord für die meisten Vorlagen bei einem EM-Turnier seit Datenerfassung 1968 ein.

Im 7. Pflichtspiel gegen Frankreich ging die Schweiz erstmals in Führung.

Erst zum zweiten Mal seit Datenerfassung 1980 kommt Frankreich in einem K.o.-Runden-Spiel der EM vor der Pause zu keinem Schuss aufs Tor - zuvor nur 1996 im Halbfinale gegen Tschechien.

Die Schweiz vergab ihre letzten vier Länderspiel-Elfmeter allesamt.

Der Schweizer Xhaka fehlt im Viertelfinale gelbgesperrt.

Erstmals seit 67 Jahren (WM 1954) erreicht die Schweiz das Viertelfinale eines großen Turniers.

Der Star des Spiels: Yann Sommer (Schweiz)

Da braucht es nicht viele Worte: Der Gladbacher Keeper hielt den entscheidenden Elfmeter von Mbappe und sorgte so für ein Stück Schweizer Fußballgeschichte.

Der Flop des Spiels: Clement Lenglet (Frankreich)

Bewies keine gute Abstimmung mit seinen Defensivkollegen und stand einige Male zu weit vom Gegenspieler entfernt. Ließ sich beim 0:1 viel zu einfach von Torschütze Seferovic abkochen. Nach 45 Minuten war Schluss für ihn.

Der Schiedsrichter: Fernando Rapallini (Argentinien)

Ohne Probleme in einer Partie, die ihm nicht viele schwierige Aufgaben stellte. Entschied nach Eingreifen des VAR und Ansicht der Bilder korrekterweise auf Elfmeter für die Schweiz (55.). Das technische Hilfsmittel half ihm auch, Gavranovics vermeintliches 3:3 als Abseits zu entlarven (85.).