Italien - Spanien 5:3 i.E.: Jorginho schießt Italien ins EM-Finale

Top-Favorit Italien hat als erste Mannschaft das Finale der EM 2021 erreicht. In einem temporeichen, aber eher torchancenarmen Halbfinale besiegten die Azzurri Spanien mit 5:3 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen. Den zweiten EM-Finalisten spielen am Mittwoch ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion Dänemark und England aus.

Der bis zum Tor völlig unsichtbare Federico Chiesa schlenzte den Ball nach einer Stunde unwiderstehlich ins Tor von Unai Simon. Ciro Immobile hatte die Abwehr zuvor mit einem beherzten Lauf und zwei Ballkontakten auseinandergerissen und den Raum für Chiesas Schuss geschaffen.

Der eingewechselte Alvaro Morata glich in der 80. Minute für Spanien aus - verschoss aber im Elfmeterschießen. Jorginho verwandelte den entscheidenden Strafstoß. "Es war ein sehr schweres Spiel. Spanien ist eine große Mannschaft, hat gut gespielt. Wir wussten, dass wir heute leiden mussten. Sie haben uns in Schwierigkeiten gebracht am Anfang, wir mussten uns an Dani Olmo gewöhnen. Wir wussten dass wir heute leiden würden", sagte Italiens Trainer Roberto Mancini bei Rai.

Auf die Frage des Reporters, ob die Azzurri, die ihre defensivste Leistung im Turnier darboten, auf italienische Art weitergekommen sei, antwortete Mancini gereizt: "Wir haben das Spiel gewonnen. Mannschaften im Fußball greifen an und verteidigen. Es war ein sehr offenes Spiel von zwei guten Mannschaften. Ob wir italienisch weitergekommen sind? Alle Mannschaften verteidigen. Nicht nur Italien."

Außerdem fügte er hinzu: "Das Verdienst ist von den Jungs. Sie haben schon vor drei Jahren daran geglaubt. Aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen uns erholen und dann schauen, wie weit uns die Kräfte im Finale tragen."

Noten und Einzelkritiken: Der zweite Immobile und eine tragische Figur © getty 1/35 Italiensteht im Finale der EM 2021! Die Squadra Azzurra gewann das Halbfinalspiel gegen Spanien in London mit 5:3 nach Elfmeterschießen. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzten Spieler. © getty 2/35 ITALIEN - GIANLUIGI DONNARUMMA: Trotz einer Vielzahl an spanischen Torschüssen selten gefordert, weil wenig direkt aufs Tor kam. Auf der Linie gewohnt stark. Wermutstropfen: Fahrlässige Risikobälle, die seine Abwehr in Bedrängnis brachten. Note: 3,5. © getty 3/35 GIOVANNI DI LORENZO: In der ersten Hälfte mit Torres überfordert, konnte diesen oft nur mit kleinen Fouls stoppen. Eine Vorwärtsbewegung gab es auf seiner Seite kaum. In der zweiten Hälfte besser. Beste Aktion: Eine Rettungstat gegen Torres. Note: 4. © getty 4/35 LEONARDO BONUCCI: Sein Stellungsspiel war gewohnt stark, Fouls braucht er eigentlich nie. Das schnelle Passspiel der Spanier traf ihn aber an der Achillesferse, es ging oft zu schnell für ihn. Verlor außerdem ganze 17 Mal den Ball. Note: 4. © getty 5/35 GIORGIO CHIELLINI: Ähnlich wie Bonucci mit Problemen, wenn es schnell ging. Mit Olmo und Pedri hatte er Probleme, wirkte behäbig. Lange Bälle fanden fast nie ihr Ziel, Spielaufbau ist nicht seine Stärke. Im Zweikampf sicherer als Bonucci. Note: 3,5. © getty 6/35 EMERSON: In der ersten Halbzeit der beste Italiener, nach der Pause ordentlich. Schaltete sich immer wieder offensiv ein und sorgte mit seinem Mut, ins Risiko zu gehen, für Überraschungsmomente. Zudem ein Abschluss ans Lattenkreuz. Note: 2,5. © getty 7/35 JORGINHO: Nicht unbedingt ein Spiel für einen Spielertypen wie Jorginho, die Partie lief meist an ihm vorbei. Wenn er mal am Ball war, war sein Passspiel gewohnt souverän. Blieb aber meist unauffällig. Note: 4. © getty 8/35 NICOLO BARELLA: Überall zu finden, der Aktivste im italienischen Mittelfeld. Im positiven Sinne bedeutete dies Ballgewinne und großen Einsatz, im negativen Sinne Übermotivation und Ballverluste. Vertändelte eine Chance vor dem fast leeren Tor. Note: 3,5. © getty 9/35 MARCO VERRATTI: Die Zweikampfmaschine im Azzurri-Mittelfeld wirkte in ihrer Kerndisziplin sicherer als Barella, doch eine Vorherrschaft in der Mitte des Platzes kam dennoch nicht zustande. Keine Schlüsselaktionen, zu viele Ballverluste. Note: 3,5. © getty 10/35 FEDERICO CHIESA: Wäre das Spiel zur Pause abgepfiffen worden, hätte er eine 5 bekommen - ihm misslang alles. Danach wurde es besser und dann war es ausgerechnet er, der Italien mit einem wunderschönen Tor in Führung brachte. Note: 2,5. © getty 11/35 CIRO IMMOBILE: Rieb sich lange vorne auf, wurde wenig eingesetzt. Versuchte dennoch, sich die Bälle selbst zu holen und seinen Körper einzusetzen. Auch als Anspielstation zuverlässig, aber letztlich nicht sein Spiel. Note: 4. © getty 12/35 LORENZO INSIGNE: Bemüht im Angriff, sein Zusammenspiel mit Emerson sorgte für gefährliche Momente. Dennoch nicht der zündende Offensivspieler, der er bei dieser EM oft war. Letztendlich ohne wirklich bemerkenswerte Aktion. Note: 4. © getty 13/35 DOMENICO BERARDI: Gegen Ende der Italiener, der am meisten Zug zum Tor zeigte. Kam mehrfach zum Abschluss, erzielte gar ein Abseitstor. Einstellung und Einsatz stimmten, dennoch blieb er glücklos. Note: 3. © getty 14/35 MATTEO PESSINA: Kam in der 74. Minute für Verratti, um eine frische Kraft in den Mittelfeld-Kampf der späten zweiten Halbzeit zu bringen. Dies tat er – mehr aber auch nicht. Note: 3,5. © getty 15/35 RAFAEL TOLOI: War mit seinen Defensivaufgaben voll ausgelastet, offensive Aktionen blieben aus. Wie die meisten Italiener am Ende darauf bedacht, keinen Fehler zu machen. Note: 3,5. © getty 16/35 MANUEL LOCATELLI: Warf sich im Mittelfeld in alle Zweikämpfe, aber der Spielverlauf verhinderte, dass seine Offensivqualitäten zum Vorschein kommen konnten. Der Kampf stimmte, mehr war gerade in der Verlängerung nicht drin. Note: 3,5. © getty 17/35 ANDREA BELOTTI: Kam in der 85. Minute, im Prinzip der zweite Immobile am heutigen Abend. Wenige Bälle kamen überhaupt in seine Nähe, denen er fleißig, aber glücklos nachjagte. Note: 4. © getty 18/35 FEDERICO BERNADESCHI: Kam in der zweiten Hälfte der Verlängerung für den erschöpften Chiesa. Unauffällig, seine Einwechslung brachte keinen neuen Schwung. Keine Bewertung. © getty 19/35 SPANIEN - UNAI SIMON: Mit offensivem Stellungsspiel, zeigte aber mehrfach Schwächen im Hinauslaufen. Auch im Passspiel mit Unsicherheiten. Ein gehaltener Elfmeter war am Ende nicht genug. Note: 4. © getty 20/35 CESAR AZPILICUETA: Bis zum 0:1 mit wenig Schwung nach vorn, defensiv ließ er sich von Emerson einmal übel überlaufen - war aber auf seiner Seite auch zu oft allein. Nach dem Rückstand offensiver, versprühte aber keine Gefahr. Note: 4. © getty 21/35 ERIC GARCIA: Rückte in die Startelf und hatte keinen wirklichen Gegenspieler, weil Laporte sich um Immobile kümmerte. Dementsprechend lange unauffällig. Beim Gegentor sah er aber nicht gut aus, in der Entstehung und beim Schuss zu passiv. Note: 3,5. © getty 22/35 AYMERIC LAPORTE: Guter Auftritt, mit vielen Klärungsaktionen und starker Zweikampfquote. Meldete Immobile völlig ab. Beim 0:1 zuerst noch mit der rettenden Grätsche, im Anschluss aber machtlos. Leitete Moratas Ausgleich gut ein. Note: 2,5. © getty 23/35 JORDI ALBA: Unauffälliger Auftritt, beschränkte sich lange auf die Defensive, wenige Ausflüge nach vorn. Nach dem 0:1 offensiver unterwegs, aber mit insgesamt wenigen auffälligen Aktionen. Note: 3,5. © getty 24/35 KOKE: Im Mittelfeld für die Drecksarbeit zuständig. Ging im Pressing weit nach vorn, stopfte vor der eigenen Abwehr die Löcher. Insgesamt solide, einmal mit der tollen Flanke auf Oyarzabal. Note: 3,5. © getty 25/35 SERGIO BUSQUETS: So, wie man ihn bei Barca kennt: Taktgeber und Ballverteiler, beruhigte das Spiel in der Anfangsphase. Abgeklärter Auftritt, gute Pässe zu den Offensiven. Defensiv nicht schnell, aber clever. Note: 2,5. © getty 26/35 PEDRI: Hatte weniger Platz als gegen die Schweiz, ließ aber gerade in Halbzeit eins seine Klasse aufblitzen. Zuckerpass auf Oyarzabal (13.), gewohnt hohes Laufpensum. Baute in Halbzeit zwei etwas ab. Nach 90 Minuten ohne Fehlpass! Note: 2,5. © getty 27/35 FERRAN TORRES: Wirkte ins spanische Kombinationsspiel auf seiner linken Seite nicht wirklich integriert, wenige Ballaktionen und im Abspiel einmal zu eigensinnig. Warf sich aber in die Zweikämpfe (75 Prozent). Musste für Morata runter. Note: 4. © getty 28/35 MIKEL OYARZABAL: Versuchte viel, machte lange Wege, auch zum eigenen Strafraum. Im Abschluss aber schwach: Verstolperte Pedris Anspiel, flog an Kokes Flanke vorbei und konnte Donnarumma so nicht wirklich prüfen. Note: 4. © getty 29/35 DANI OLMO: Kreativster Mann des offensiven Trios, quirlig und dribbelstark, mit vielen Ideen und auf der Suche nach besonderen Momenten. Toller Doppelpass vor Moratas Ausgleich. Im Abschluss aber zu harmlos - Elfer inklusive. Note: 2,5. © getty 30/35 ALVARO MORATA: Kam nach dem 0:1 für Ferran Torres ins Spiel und sorgte direkt für Gefahr. Toller Antritt und ganz cooler Abschluss beim 1:1, ständiger Unruheherd. Und dann bei der Elferlotterie die tragische Figur. Note: 2,5. © getty 31/35 RODRI: Kam in der 70. Minute für Koke, sollte hinter Busquets absichern. Nach dem Ausgleich ging er auf Kokes Position. Hatte in der Verlängerung keine auffälligen Aktionen. Note: 3,5. © getty 32/35 GERARD MORENO: Kam in der 70. Minute für Oyarzabal, um für noch mehr Gefahr im gegnerischen Sechzehner zu sorgen. Stand aber klar im Schatten Moratas. Note: 3,5. © getty 33/35 MARCOS LLORENTE: Kam in der 85. Minute für Azpilicueta ins Spiel. Sollte den rechten Flügel beleben, das gelang in der Verlängerung auch. Wurde von Italien defensiv nicht mehr ernsthaft geprüft. Note: 3. © getty 34/35 THIAGO: Kam in der 106. Minute für Busquets, konnte sich aber nicht für mehr Einsatzzeit empfehlen. Beim Elfmeter aber sicher. Keine Bewertung. © getty 35/35 PAU TORRES: Kam in der 110. Minute für Garcia, weil dieser mit Krämpfen runter musste. Klärte bei einem Konter Italiens unfreiwillig per Hacke. Keine Bewertung.

Italien - Spanien: Die Analyse

Die Italiener gaben zunächst ein enormes Tempo vor. Spanien brauchte rund sieben Minuten, um so etwas wie ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Davor hatten ihnen die Azzurri zwar den Ball überlassen, waren aber immer wieder erfolgreich dazwischengezischt. Doch dann hatten die Spanier weiter den Ball, wurden auch gefährlicher und machten die Partie, angetrieben vom erst 18-jährigen Super-Passer Pedri und Routinier Busquets im Mittelfeld, mehr und mehr zu ihrem Spiel.

Ciro Immobile im Sturmzentrum der Azzurri lief zwar viel, war nicht am Boden, aber kaum am Ball. Die Spanier agierten im Sturm gegen Bonucci und Chiellini mit den wendigen Oyarzabal, Torres und Olmo als falsche Neun. Olmo war in der ersten Halbzeit der gefährlichste Spieler auf dem Platz, Donnarumma musste sich nach 25 Minuten weit strecken, um seinen Schuss zu entschärfen.

Auf der Gegenseite kam eigentlich nur Gefahr auf, als Spaniens Keeper Unai Simon bei Emersons Flankenlauf nach Insignes Pass aus der Tiefe reichlich unnötig aus seinem Tor rauschte - Barella zögerte aber zu lange. Kurz vor der Pause versuchte es Emerson nach einer Kombination mit Insigne noch mal - der einzige wirkliche Torschuss der Azzurri in der ersten Halbzeit.

Vorm Führungstreffer lief zum ersten Mal die Pressingmaschine der Azzurri auf Hochtouren. Donnarumma brachte den Ball ins Spiel, mit einem Pass überbrückten die Azzurri das Mittelfeld, Immobile brachte die Spanier mit seinem 16. und 17. Ballkontakt am Strafraum in Bedrängnis und öffnete den Raum für den bis dahin völlig unsichtbaren Chiesa. Der traf unwiderstehlich zum 1:0 per Schlenzer (60.). Insgesamt war es von Italien trotz des Traumtores die defensivste Vorstellung des Turniers.

Trainer Mancini rührte in der Folge sogar noch mehr Beton an, brachte den sehr defensiven Verteidiger Toloi für Emerson und Pessina für Verratti. Enrique dagegen änderte nach dem Gegentor die Formation, wechselte unter anderem in der 62. mit Morata einen klassischen Mittelstürmer ein - und der traf nach einem simplen Doppelpass mit dem sehr spielfreudigen Olmo zum 1:1.

Auch in der Verlängerung behielten die zusehends müder werdenden Spanier den Ballbesitz (rund 70 Prozent insgesamt), Italien lauerte auf Konter. Der eingewechselte Berardi traf nach Chiellinis Pass nur aus dem Abseits das Tor. Im Elfmeterschießen hatte Italien schließlich das bessere Ende für sich.

Italien - Spanien: Die Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (74. Toloi) - Barella (85. Locatelli), Jorginho, Verratti (74. Pessina) - Chiesa (106. Bernardeschi), Immobile (62. Berardi), Insigne (85. Belotti).

Spanien: Simon - Azpilicueta (85. Llorente), Garcia (109. Torres), Laporte, Alba - Koke (70. Rodrigo), Busquets (106. Thiago), Pedri - Oyarzabal (70. Moreno), Olmo, Torres (62. Morata).

Italien - Spanien: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Chiesa (60.), 1:1 Morata (80.).

Elfmeterschießen:

Simon hält gegen Locatelli

Olmo schießt drüber

1:0 Belotti

1:1 Moreno

2:1 Bonucci

2:2 Thiago

3:2 Bernardeschi

Donnarumma hält gegen Morata

4:2 Jorginho

Pedri brachte in der regulären Spielzeit alle seine 56 Pässe an den Mann.

Emersons Schuss in der 45. Minute war der erste Torschuss Italiens im Spiel - nur gegen die Niederlande bei der EM 2000 hatte Italien länger für seinen ersten Torschuss benötigt (damals 48. Minute).

Dani Olmo is der erst dritte spanische Spieler, der mehr als 20 Schüsse aufs Tor gegeben hat während eines Turniers und kein Tor daraus machte. Die anderen zwei waren Andres Iniesta 2012 und Fernando Hierro 1996.

Spanien ist das erst zweite Team nach Portugal 2016, das in drei K.O.-Spielen in die Verlängerung musste.

Nur Deutschland (14) stand in mehr Endspielen bei Welt- und Europameisterschaften als Italien (10).

Star des Spiels: Enrico Chiesa (Italien)

War bis zu seinem Treffer völlig unsichtbar, als Roberto Mancini nach rund 25 Minuten die ersten Spieler zum Aufwärmen schickte, galt er als Auswechselkandidat. Durfte bleiben und hatte die Lust auf sein Tor in den Augen, als er nach einer Stunde traumhaft zum 1:0 schlenzte.

Der Flop des Spiels: Unai Simon (Spanien)

Spaniens Torwart sorgte mit einem übermotivierten und völlig desorientierten Herauslaufen gegen Emerson für Herzrasen und hatte Glück, dass Barella zu zögerlich war. Auch sonst strahlte der Keeper viel zu wenig Sicherheit aus an diesem Abend. Gefühlt wurde es immer, wenn er seine Linie verliieß, haarig. Parierte im Elfmeterschießen den ersten Schuss der Italiener von Locatelli.

Der Schiedsrichter: Felix Brych (Deutschland)

Übersah bei Emersons Schuss in der ersten Halbzeit, dass ein Spanier den Ball noch leicht abgefälscht hatte und brachte die Azzurri so um den einzigen Eckball in der ersten Halbzeit. Ließ wie meist viel laufen. Die Partie war während der regulären Spielzeit auch bemerkenswert fair. Als sich die Nickligkeiten jedoch in der Verlängerung häuften, verlor er ein wenig die Kontrolle. Ließ nach einer lautstarken Intervention von Chiellini die Seitenwahl des Elfmeterschießens wiederholen.