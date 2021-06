Italien - Österreich 2:1 n.V.: Doppelschlag in der Verlängerung! Squadra Azzurra schlägt beherzt kämpfendes ÖFB-Team

Mitfavorit Italien hat sich in einem temporeichen und packenden EM-Achtelfinale gegen stark kämpfende Österreicher mit Ach und Krach in der Verlängerung mit 2:1 (0:0, 0:0) durchgesetzt. Im Viertelfinale trifft die Squadra Azzurra, bei der Torhüter Gianluigi Donnarumma einen neuen Rekord für gegentorlose Minuten aufstellte, auf den Sieger der Partie Belgien gegen Portugal.

Zunächst überwog beim ÖFB-Team der Frust. Der Frust darüber, eine historische Chance nicht genutzt zu haben. Eine Chance, die am Samstagabend gegen die nach der Gruppenphase so hoch gehandelten Italiener plötzlich in der zweiten Halbzeit zum Greifen nah schien.

"Es war eines der grausamsten Fußballspiele meiner Karriere und von Fußball-Österreich", stellte Kalajdzic nach Abpfiff fest. Die Niederlage sei aus Sicht des Stuttgarter Bundesligaprofis "bitter und unverdient": "Wir hätten gewonnen, wenn Marko nicht mit dem Zeh im Abseits gewesen wäre. Italien hat uns einfach ausgekontert, es war total unverdient. Wir waren mindestens ebenbürtig oder besser. Jeder Österreicher kann stolz sein auf diese Mannschaft."

Konträre Aussagen folgten aus dem italienischen Lager: "Das ist ein verdientes Resultat. Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, wir haben mit allen Kräften den Sieg erringen wollen", sagte Trainer Mancini. 27:15 Schüsse sprechen klar für Italien. Doch es war deutlich knapper, als die Zahlen vermuten lassen - dank einer aufopferungsvollen Mannschaftsleistung der ÖFB-Kicker.

Noten: Alabas Wechselbad der Gefühle - Mancinis Joker bringen die Wende © getty 1/34 Dank der Tore von Federico Chiesa und Matteo Pessina hat sich die italienische Nationalmannschaft gegen Österreich durchgesetzt und für das EM-Viertelfinale qualifiziert. Die Noten der Teams. © getty 2/34 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Wurde lange Zeit kaum gefordert, bei Flanken hatte er einfaches Spiel. Beim ersten Gegentor seit 1168 Minuten machte er nicht die beste Figur. Geht erst raus und sichert dann den ersten Pfosten nicht ab. Note: 3,5. © getty 3/34 GIOVANNI DI LORENZO: Der Rechtsverteidiger rückte im Spielaufbau oft in die Mitte und hatte dadurch viele Ballkontakte. Er versuchte, das Spiel anzukurbeln, hatte jedoch kaum Offensivakzente. Führte die meisten Zweikämpfe. Note: 3. © getty 4/34 LEONARDO BONUCCI: Bonucci war nicht so souverän wie sonst. Durch seinen Fehler hatten die Österreicher eine große Kontermöglichkeit. Es zeigte sich zudem deutlich, dass er in Sprintduellen seine Probleme hat. Note: 4. © getty 5/34 FRANCESCO ACERBI: Der Vertreter von Chiellini ging anfangs in Lucio-Manier in den Angriff. Ließ sich zu einfach von Arnautovic an der Eckfahne ausspielen. Danach ohne größere Makel. Note: 3,5. © getty 6/34 LEONARDO SPINAZZOLA: Machte im ersten Durchgang mit Insigne richtig Betrieb, blieb dabei aber zu uneffektiv. Im zweiten Durchgang defensiv deutlich mehr gefordert, in der Verlängerung der entscheidende Mann. Vorlage zum 1:0, Beteiligung am 2:0. Note: 2. © getty 7/34 NICOLO BARELLA: Der offensivste aus der Dreierreihe hatte die Chance auf die Führung (17.). Leistete sich zu einfachee Ballverluste (12). Nach dem Seitenwechsel ohne Akzente und daher folgerichtig ausgwechselt. Note: 4. © getty 8/34 JORGINHO: Bediente seine Mitspieler und war sehr griffig im Zweikampf. Als die Österreicher stärker wurden, versuchte er,das Spiel der Italiener wieder mehr zu strukturieren. Hatte insgesamt die meisten Ballkontakte (132). Note: 3. © getty 9/34 MARCO VERRATTI: Der PSG-Profi war herausragend im Passspiel, nur Witsel hat bei der EM bislang eine bessere Quote (4 Schlüsselpässe). Auch im Zweikampfverhalten (19 Duelle) zeigte Verratti eine gute Leistung. Note: 2,5. © getty 10/34 DOMENICO BERARDI: Gegen Alaba hatte er offensiv als auch defensiv seine Probleme. Berardi zog immer wieder in die Mitte, machte so aber das Spielfeld zu eng. Hatte die Chance auf die Führung (83.), vergab sie aber kläglich. Note: 4,5. © getty 11/34 CIRO IMMOBILE: Oftmals unsichtbar, aber immer gefährlich - so wie bei seinem Alu-Treffer aus dem Nichts (32.). Hing viel in der Luft, ackerte aber viel. Wurde kurz vor Schluss durch Belotti ersetzt. Note: 4. © getty 12/34 LORENZO INSIGNE: Der quirlige Außenspieler wurde immer wieder gesucht. In der zweiten Hälfte blieben seine kreativen Momente aus, sodass das Offensivspiel der Italiener ohne Gefahr blieb. In der Verlängerung mit einem starken Freistoß. Note: 3. © getty 13/34 MANUEL LOCATELLI (68.): Locatelli fügte sich gleich mit einem Schuss ein (72.), Initiator des 1:0 mit seinem Laser-Pass auf Spinazzola in den Zwischenraum. Ließ Kalajdzic beim Tor laufen. Note: 3,5. © getty 14/34 MATTEO PESSINA (68.): Pessina hatte Glück, dass vor seinem elfmeterwürdigem Foul Lainer im Abseits stand. Sein 2:0 brachte die Entscheidung. Note: 3. © imago images 15/34 ANDREA BELOTTI (84.): Der bullige Stürmer machte die Bälle besser fest als zuvor Immobile. Ergebnis: Seine Vorlage zum 2:0. Zudem zog er das ein oder andere Foul. Außerdem arbeitete er viel mit nach hinten. Note: 2,5. © getty 16/34 FEDERICO CHIESA (84.): War ein absolut belebendes Element für Italiens Offensive in der Verlängerung. Stellte Überzahl her und Alaba und Laimer vor nicht zu lösenden Aufgaben. Traf zum erlösenden 1:0. Ein Bewerbungsschreiben für die Startelf. Note: 2,5. © imago images 17/34 BRYAN CRISTANTE (108.): Wie in allen Spielen wurde der defensive Mittelfeldspieler eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 18/34 ÖSTERREICH – DANIEL BACHMANN: Der Schlussmann wurde immer wieder gefordert. Seine Paraden gegen Barella und Insigne hielten die Österreicher im Spiel. Bei den Gegentoren chancenlos. Note: 2,5. © getty 19/34 STEFAN LAINER: Der Gladbacher nahm es mit Insigne und Spinazzola auf und rieb sich mit großem Kampf in der Defensive auf. Seine Seitenverlagerung mündete im Abseitstor. In der Verlängerung baute er ab. Note: 3. © getty 20/34 ALEKSANDER DRAGOVIC: Verlor 120 Minuten lang kaum einen Zweikampf, haute sich überall, wo es ging, rein und blockte einige Schüsse. Note: 2,5. © imago images 21/34 MARTIN HINTEREGGER: Wie sein Nebenmann hatte er viele gute Momente in der Defensive. Einzig sein Doppeln war nicht immer von Erfolg gekürt. Machte beim 0:2 keine gute Figur gegen Belotti. Note: 3. © getty 22/34 DAVID ALABA: Ein Wechselbad der Gefühle. Defensiv zunächst gut, verhinderte eine Großchance von Immobile (25.). Gewann das Kopfballduell vor Arnautovics Abseitstor, hatte einen guten Freistoß, aber auch 25 Ballverluste. Beim 0:1 nicht schuldlos. Note: 4. © imago images 23/34 XAVER SCHLAGER: Spulte ein unglaubliches Pensum ab, zudem stark in der Balleroberung. Offensiv nicht mit allzu vielen Szenen, aber in der Arbeit im Gegenpressing herausragend. Note: 2,5. © getty 24/34 FLORIAN GRILLITSCH: Der Hoffenheim-Profi machte als alleiniger Sechser ein gutes Spiel. Gemeinsam mit Schlager mit den meisten Balleroberungen, ab und an aber zu weit weg. Note: 3. © getty 25/34 KONRAD LAIMER: Musste im ersten Durchgang quasi als Rechtsverteidiger arbeiten, nach der Pause stark verbessert mit guten Balleroberungen und Sprints, aber meist zu hektisch. Beim 0:1 von Chiesa ausgetanzt. Note: 3,5. © getty 26/34 MARCEL SABITZER: Setzte Arnautovic ab und an gut in Szene. Sein zu scharfes Anspiel auf Baumgartner machte eine große Chance zunichte (53.). Der Leipziger hatte die meisten Chancen und vergab davon noch zwei gute in der Verlängerung. Note: 4. © getty 27/34 CHRISTOPH BAUMGARTNER: Auf seiner linken Seite führte er die meisten Zweikämpfe (20), verlor allerdings die meisten. Außerdem hatte er viele Ballverluste (13). Baumgartner fehlte oft die Bindung zum Spiel. Note: 4,5. © getty 28/34 MARKO ARNAUTOVIC: Sah schon nach einer Minute Gelb, hatte nach rund 20 Minuten die Chance auf die Führung. Generell keine gute Entscheidungsfindung, aber mit viel Herz und Biss dabei. Hätte sich beinahe mit dem 1:0 belohnt. Note: 4. © getty 29/34 ALESSANDRO SCHÖPF (90.): Der Schalker kam kurz vor Schluss der regulären Spielzeit für den auspowerten Baumgartner in die Partie. Blieb ohne große Akzente. Note: 3,5. © getty 30/34 SASA KALAJDZIC (97.): Zunächst ohne Bindung zum Spiel, verkürzte er unnachahmlich und in überragender Manier gegen drei Italiener auf 1:2. Note: 3. © getty 31/34 MICHAEL GREGORITSCH (106.): Sollte zum Schluss nochmal für Offensivkraft sorgen. Keine Bewertung. © getty 32/34 LOUIS SCHAUB (106.): Der Kölner fügte sich gleich mit einer dicken Möglichkeit ein. Seine Ecke brachte den Anschluss. Keine Bewertung. © getty 33/34 STEFAN ILSANKER (114.): Mit seiner Größe sollte er nochmal für Unruhe sorgen. Keine Bewertung. © getty 34/34 CHRISTOPHER TRIMMEL (114.): Auch der Unioner wurde reingeworfen. Keine Bewertung.

Italien - Österreich: Die Analyse

Österreich agierte in der Anfangsphase wie schon gegen die Ukraine aus einer 4-1-4-1-Grundordnung heraus überraschend mutig und wild im Aufbauspiel, allerdings spielte den Italienern dies eher in die Karten, als dass es ihnen schadete. Der Squadra Azzurra boten sich immer wieder Räume, weil das ÖFB-Team Kontergelegenheiten teils schlampig ausspielte und die Bälle viel zu schnell preisgab.

Besonders über die linke Seite hatten die Österreicher Probleme, weil Insigne Gegenspieler Lainer immer wieder in die Mitte zog, sodass sich für den nominellen Linksverteidiger Spinazzola viel Platz bot. So musste der eigentlich offensiver eingestellte Laimer oftmals unterstützend eingreifen.

In der Folge herrschte viel Chaos in Österreichs Grundordnung, das Italien in Person von Barella und Immobile Großchancen bescherte. Einmal hielt Bachman stark, einmal scheiterte Immobile am Pfosten. Österreich postierte sich anschließend bis zur Pause noch tiefer, Italien erhöhte sukzessive den Druck, band mit vier Offensivkräften die Viererkette der Österreicher und hatte außerdem eine große Präsenz im Zentrum, wo Verratti und Jorginho die Fäden zogen.

Zwölf Abschlüsse verzeichneten die Italiener bis zur Pause, Österreich hielt die Null jedoch auch aufgrund der guten Präsenz in den Zweikämpfen (56 Prozent gewonnen). Das Tempo blieb nach dem Seitenwechsel hoch, allerdings schaffte es das ÖFB-Team zunächst besser, die Ordnung zu halten. So konnten beispielsweise Laimer und auch der sehr präsente Schlager, der zuvor fast auf der Höhe von Sechser Grillitsch agiert hatte, etwas höher schieben.

Die Folge: Das Kombinationsspiel der Österreicher wurde flüssiger, besonders in Pass-Klatsch-Situationen, in denen Schlager, Sabitzer und Laimer zu Arnautovic aufschlossen. Italien stellte das Pressing weitgehend ein, das ÖFB-Team bekam mehr Platz und nutzte diesen gar zur vermeintlichen Führung, bei Alabas Kopfballablage stand Arnautovic hauchzart im Abseits.

Mancini reagierte auf die Schwächephase seiner Mannschaft, brachte Pessina, Locatelli, Belotti und Chiesa für den guten Verratti (95 Prozent Passquote), Barella, Berardi und Immobile. Gerade Locatelli sollte für eine bessere Besetzung des Rückraums am gegnerischen Sechzehner sorgen, Italien gelang es jedoch nicht, die eigene Offensivreihe besser zu staffeln, weshalb die Angriffe oftmals kaum Gefahr ausstrahlten. Stattdessen verfiel Mancinis Mannschaft in Hektik und Panik.

Österreich blieb hingegen griffig und beeindruckte besonders durch das gute Gegenpressing im zweiten Durchgang. Die Verlängerung war daher durchaus verdient, dort legte Italien jedoch noch einmal einen Zahn zu. Besonders auf der Seite von Alaba ergaben sich immer öfter Räume für den eingwechselten Chiesa, der eine starke Verlagerung von Spinazzola technisch sauber verarbeitete und zum 1:0 traf.

Italien schaffte es auch in der Folge, Überzahl auf den Flügeln herzustellen. Eine Verlagerung auf die linke Seite brachte das 2:0 durch Pessina ein. Das ÖFB-Team steckte jedoch selbst danach nicht auf. Foda brachte in Gregoritsch, Schaub und Kalajdzic noch einmal drei frische Kräfte für die Offensive. Letzterer stellte tatsächlich noch einmal den Anschluss her und bescherte Italien damit das erste Gegentor seit Oktober 2020 und 1168 Minuten.

Am Ende zitterte der vierfache Weltmeister die Führung jedoch über die Zeit, im Viertelfinale trifft Italien nun auf den Sieger des Achtelfinals zwischen Belgien und Portugal am Sonntag (21 Uhr).

Italien - Österreich: Die Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Jorginho, Verratti, D. Berardi, Barella, L. Insigne - Immobile

Donnarumma - di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinazzola - Jorginho, Verratti, D. Berardi, Barella, L. Insigne - Immobile Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - X. Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Italien - Österreich: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Chiesa (95.), 2:0 Pessina (105.), 2:1 Kalajdzic (114.)



Italien verzeichnete in der ersten Halbzeit zwölf Schüsse. Mehr hatte die Squadra Azzurra nur im Eröffnungsspiel der EM gegen die Türkei (14).

Österreich produzierte mehr als acht Schüsse auf das Tor der Italiener, mehr hat die Squadra Azzurra in diesem EM-Turnier noch nicht zugelassen.

Gianluigi Donnarumma ist Italiens neuer Rekordkeeper: Der 22-Jährige knackte den Uralt-Rekord an gegentorlosen Minuten von Legende Dino Zoff, der bei 1143 Minuten lag.

Marco Verratti brachte 170 von 180 Pässen an den Mann und hatte somit eine Passgenauigkeit von 94,4 Prozent. Nur der Belgier Axel Witsel ist bei dieser EM bislang besser (97,3 Prozent)

Chiesa erzielte Italiens erstes EM-Tor in einer Verlängerung im achten Anlauf.

Der Star des Spiels: Leonardo Spinazzola (Italien)

Machte im ersten Durchgang viel Betrieb auf der linken Seite im Zusammenspiel mit Lorenzo Insigne. In der Verlängerung dann der entscheidende Mann: bereitete das 1:0 durch Chiesa stark per Seitenverlagerung vor und war auch am 2:0 entscheidend beteiligt. Ebenfalls stark: Federico Chiesa, nach seiner Einwechslung ein belebendes Element.

Der Flop des Spiels: Christoph Baumgartner (Österreich)

Während Sabitzer und sogar Arnautovic die ein oder andere Offensivaktion hatten, hing Baumgartner meist komplett in der Luft und war überhaupt kein Faktor. Verschleppte bei so manch aussichtsreichem Konter das Tempo, außerdem defensiv kaum eine Hilfe.

Der Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Ließ zu Beginn eine klare Linie vermissen. Während er Arnautovic nach dessen Einsteigen gegen Barella trotz der frühen Phase im Spiel (erste Minute) Gelb zeigte, blieben Immobile und Hinteregger davon verschont. Immobile rutschte rücksichtslos Österreichs Keeper Bachmann, Hinteregger räumte Barella kompromisslos ab. Seine fehlende Linie wirkte sich jedoch nicht negativ auf das Spiel aus, das nicht mehr überhart geführt wurde. Pfiff im zweiten Durchgang dann sehr kleinlich, gab Freistöße, die man auch hätte laufen lassen können, traf im Endeffekt aber keine klaren Fehlentscheidungen. Eine durchschnittliche Leistung.