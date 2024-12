Thomas Müller funktioniert nicht als Stürmer - ein Verkauf von Leon Goretzka ist nicht mehr vertretbar: Erkenntnisse zum Sieg des FC Bayern München auf Schalke

© getty

Kaum Alternativen: Wer könnte anstelle von Thomas Müller stürmen?

Zur Klarstellung: Müller kann dem FC Bayern mit seiner Klasse im Abschluss und vor allem sein Gespür für den Raum in dieser Saison freilich noch weiterhelfen, wie auch Kompany nach dem Spiel betonte. Das Spiel als alleinige klare Spitze ohne einen Verteidiger-Magneten wie Kane liegt ihm aber schlichtweg nicht (mehr).

Viele Alternativen hat Kompany aufgrund der angespannten Personalsituation aber auch nicht wirklich. Der Spieler mit dem größten Neuner-Gen in sich ist ohne Frage Mathys Tel. Mitunter mangelnder Spielpraxis geschuldet, ist der junge Franzose jedoch weit von seiner Topform entfernt. Die Rückkehr von Serge Gnabry (Kniebeschwerden) ist ungewiss.

Somit müsste der Bayern-Coach auf den Nachwuchs zurückgreifen, wenn er an seiner aktuellen Spielidee festhalten will. Arijon Ibrahimovic wechselte er in dieser Saison schon dreimal spät ein. Der 19-Jährige kommt in vier Spielen für die Reserve immerhin auf zwei Treffer. Eine weitere Option stellt der 1,96 Meter große Schwede Jonah Kusi-Asare dar, der am Wochenende erstmals im Kader gestanden hatte.

Die derzeit aber wahrscheinlich beste Konstellation ohne Müller offenbarte sich bereits nach dessen Auswechslung gegen Heidenheim, als Musiala und Michael Olise an vorderster Front über den Platz fegten. Gut möglich, dass Kompany in Mainz zu Beginn auf dieses Duo setzt. Zumal letzterer nun endlich seine kleine Torflaute beendete.