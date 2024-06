FC Bayern München, News und Gerüchte: Einige Bosse offenbar von Ito-Transfer überrascht

© getty

FC Bayern München, News: Nico Williams reagiert auf Wechselgerüchte

Bei der EM 2024 gehört Spanien bisher zu den besten Teams. Vor allem die Flügelzange Nico Williams (links) und Lamine Yamal (rechts) konnte glänzen. Während die Bayern offenbar vor zwei Jahren an Supertalent Yamal vom FC Barcelona interessiert gewesen sein sollen, wird aktuell Williams als möglicher Transferkandidat gehandelt. Auch der FC Barcelona, der FC Chelsea und der FC Arsenal sollen an Williams interessiert sein.

Der 21-Jährige von Athletic Bilbao hat sich nun beim Fernsehsender TVE zu den Gerüchten geäußert. "Ich habe meinen Vertrag bei Athletic erst vor kurzem verlängert, ich fühle mich dort sehr wohl. Ich bin sehr glücklich", betonte er, "ich habe gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, es fühlt sich sehr seltsam an, dass Sie mich nach meiner Zukunft fragen."

Williams ist bis 2027 an Bilbao gebunden, angeblich soll er für rund 60 Millionen Euro zu haben sein. In der vergangenen Saison legte er in 37 Pflichtspielen 8 Tore und 19 Vorlagen auf.