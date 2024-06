Einer kennt die Bundesliga: Vincent Kompanys Trainerstab beim FC Bayern steht

Insgesamt setzt der 38 Jahre alte Chefcoach der Bayern damit auf viele ihm vertraute Gesichter und ein junges Trainerteam: Auch die Assistenten sind allesamt jünger als 40 Jahre. Nur mit Maric arbeitete Kompany bei seinen bisherigen Stationen als Trainer noch nicht zusammen.

Der 31-Jährige bringt dafür als einziger Bundesligaerfahrung mit. Zwischen 2019 und 2022 war er Teil der Trainerteams von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, ehe es ihn zu Leeds United nach England zog. Im vergangenen Herbst lotste ihn Bayern-Sportdirektor Christoph Freund als Teamleiter Trainerentwicklung und Spielidee nach München.

Danks, der als Co- und Interimstrainer bei Aston Villa 2022 Premier-League-Erfahrung sammelte und zuletzt als Co-Trainer beim englischen Zweitligisten FC Middlesbrough tätig war, assistierte Kompany 2021 für acht Spiele beim RSC Anderlecht in Belgien.

Am 15. Juli starten die Bayern mit dem neuen Trainerstab in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Das erste Pflichtspiel absolvieren die Münchner am 16. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.