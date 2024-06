FC Bayern München, News und Gerüchte: Hakan Calhanoglu beim FCB als Sechser diskutiert

© Getty Images

FC Bayern München, Gerücht: Verhandlungen mit PSG über Xavi Simons werden konkreter

Ein weiterer Name, der mit den Münchner in Verbindung gebracht wird, ist Xavi Simons. Der Leipziger Leihspieler von Paris Saint-Germain spielt derzeit eine starke Europameisterschaft und soll bei Sportdirektor Max Eberl hoch im Kurs stehen - Eberl holte Simons schon nach Leipzig. Einem Bericht von Sky zufolge werden die Verhandlungen mit PSG nun konkreter. Die Franzosen wollen Xavi offenbar auf keinen Fall in diesem Sommer verkaufen. Deshalb strebe der FC Bayern München nun eine Leihe mit Kaufoption im Sommer 2025 an - über 60 bis 70 Millionen Euro. Konkurrenz hat der Deutsche Rekordmeister dabei unter anderem von Xavis Noch-Klub RB Leipzig. Die Sachsen werben aktiv um die Dienste des Niederländers und wollen ihn unbedingt ein weiteres Jahr bei sich behalten.