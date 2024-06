FC Bayern trauert um Reha-Trainer Wilhelmi: "Werden ihn nie vergessen"

Der Verein "und nicht zuletzt das Betreuerteam und die Mannschaft, mit der Thomas Wilhelmi so lange und intensiv zusammengearbeitet hat, sind in tiefer Trauer", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen. Wilhelmi habe "einen unschätzbaren Beitrag zum Gewinn der vielen Titel in dieser langen Zeit" geleistet.

Bei den Bayern arbeitete er unter anderem mit den Trainer-Größen Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Ottmar Hitzfeld und Carlo Ancelotti zusammen. Für Stars wie Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery, Arjen Robben und Manuel Neuer sei er "in Reha-Phasen eine wichtige Stütze" gewesen. Vor seiner Zeit in München hatte er für Bayer Leverkusen gearbeitet.