Bayerns Wunschspieler will weg: Warum es bei Xavi Simons wohl auf eine Leihe hinauslaufen würde

Wie Romano berichtet, soll der 21-Jährige seinen Klub PSG darüber informiert haben, dass er noch in diesem Sommer wechseln will. Der vielseitige Offensivspieler hat in Paris noch Vertrag bis 2027.

In der abgelaufenen Spielzeit war Simons an RB Leipzig ausgeliehen. Dort legte er in 43 Pflichtspielen zehn Tore und 15 Vorlagen auf.

Der FC Bayern würde Simons Medienberichten zufolge gerne verpflichten, es soll bereits konkrete Verhandlungen geben. Auch die Leipziger würden den in Barcelona ausgebildeten Jungstar liebend gerne halten.

Sollte es tatsächlich zu einem Transfer kommen, wäre es zunächst eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht für 2025 (die Rede ist von 60-70 Millionen Euro). Das liegt daran, dass Simons' Ex-Klub PSV Eindhoven in diesem Sommer noch an Transfereinnahmen beteiligt würde, und zwar zu 25 Prozent. In einem Jahr ginge die PSV dagegen leer aus.