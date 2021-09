Nach zwei Wochen Pause geht es heute in der Formel 1 beim Großen Preis von Russland in Sotschi in die nächste Runde. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich mehr und mehr zu! Vor dem 15. Saisonrennen am heutigen Sonntag, 26. September, in Sotschi liegt Max Verstappen (Red Bull) in der Fahrerwertung fünf Punkte vor Lewis Hamilton (Mercedes). Obwohl beide beim vergangenen Rennen in Monza nach einem Crash ausschieden, baute der Niederländer die Führung durch die gewonnenen zwei Punkte im Sprintqualifying aus. Der Große Preis von Russland wird heute um 14 Uhr gestartet.

Ein Fakt dürfte Max Verstappens Hoffnungen auf einen Sieg dämpfen: Sotschi ist Mercedes-Terrain. Von bisher sieben Rennen auf dem Sotschi Autodrom gewann jedes Mal ein Mercedes, Lewis Hamilton alleine vier Mal.

Wer den GP von Russland heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im TV und Livestream?

Die Zeiten einer regelmäßigen Live-Übertragung der Formel-1-Rennen im Free-TV sind in Deutschland seit Beginn dieser Saison vorbei. Der langjährige Free-TV-Partner RTL ging bei der Neuvergabe der Übertragungsrechte zunächst leer aus, einigte sich dann aber mit Sky darauf, vier Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen zu dürfen.

Drei dieser vier Rennen liefen bereits bei RTL, zuletzt vor zwei Wochen der Große Preis von Italien. Das vierte Rennen ist am 5. Dezember der Große Preis von Saudi-Arabien und nicht heute der Große Preis von Russland.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im Free-TV

Dennoch gibt es heute im deutschsprachigen Raum eine Live-Übertragung im Free-TV. In Österreich berichtet heute ORF1 live vom Großen Preis von Russland im Free-TV.

So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im Pay-TV

Als exklusiver Rechteinhaber zeigt Sky alle Freien Trainings, alle Qualifyings und alle Rennen im Kalenderjahr live im Pay-TV. Dafür benötigt Ihr freilich ein kostenpflichtiges Abo.

Die Übertragung des Rennens beginnt heute auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD um 13.55 Uhr. Kommentator ist Sascha Roos, ihm zur Seite steht Experte Ralf Schumacher. Auf beiden Sky-Kanälen könnt Ihr Euch bereits ab 12.30 Uhr in einer ausgedehnten Vorberichterstattung auf das Rennen einstimmen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute im Livestream

Sky sorgt heute auch für eine Übertragung im Livestream. Für Sky-Kunden steht dieser über die Sky Go-App zur Verfügung. Wenn Ihr nicht Kunde des Pay-TV-Senders seid, könnt Ihr mit einem kostenpflichtigen SkyTicket das Rennen heute live verfolgen. Dazu benötigst du keinen Receiver. Auch über die gleichnamige App kann der Livestream auf vielen Endgeräten und dem eigenen Smart-TV abgerufen werden.

Den Livestream des ORF in der ORF-TVthek kann in Deutschland nur mit einer VPN-Verbindung nach Österreich gesehen werden.

Einen Livestream gibt es auch beim eigenen Streamingdienst der Formel 1. Diesen können aber nur noch Bestandskunden abrufen. Neuanmeldungen dazu sind in Deutschland nicht mehr möglich.

© getty McLaren feierte zuletzt in Monza einen Doppelsieg.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im TV und Live-Stream? - Wichtigste Infos

Runde: 15. Grand Prix in der Saison 2021

15. Grand Prix in der Saison 2021 Datum: 26. September 2021

26. September 2021 Ort: Sotschi (Russland)

Sotschi (Russland) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, F1TV (nur für Bestandskunden), ORFTV-thek

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Lando Norris McLaren 2 Carlos Sainz Ferrari 3 George Russell Williams 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Daniel Ricciardo McLaren 6 Fernando Alonso Alpine 7 Valtteri Bottas Mercedes 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Sergio Perez Red Bull 10 Esteban Ocon Alpine 11 Sebastian Vettel Aston Martin 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Mick Schumacher Haas F1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 Nikita Masepin Haas F1 -neue Antriebsteile Nicholas Latifi Williams -neue Antriebsteile Charles Leclerc Ferrari -neue Antriebsteile und Strafe aus Monza Max Verstappen Red Bul

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im TV und Live-Stream? - Rennen im Liveticker

Ihr könnt den Großen Preis von Russland heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann lohnt sich ein Blick in den ausführlichen Liveticker von SPOX. Wir schildern Euch dort den Rennverlauf in aller Ausführlichkeit und den aktuellen Zwischenstand.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis von Russland.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Russland heute live im TV und Live-Stream? - Stand in der WM-Wertung

Stand in der Fahrerwertung:

Rang Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 226,5 2. Lewis Hamilton 221,5 3. Valtteri Bottas 141 4. Lando Norris 132 5. Sergio Perez 118 6. Charles Leclerc 104 7. Carlos Sainz 97,5 8. Daniel Ricciardo 83 9. Pierre Gasly 66 10. Fernando Alonso 50

Stand in der Konstrukteurswertung:

Rang Team Punkte 1. Mercedes-Benz 362,5 2. Red Bull Racing 344,5 3. McLaren 215 4. Ferrari 201,5 5. Alpine 95 6. AlphaTauri 84 7. Aston Martin 59 8. Williams 22 9. Alfa Romeo 3 10. Haas -

