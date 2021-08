In der Formel 1 findet heute der GP von Ungarn statt. SPOX begleitet das Rennen im Liveticker.

Das elfte Rennen der Formel 1 2021 findet am Hungaroring in Budapest statt. Hier könnt Ihr den GP von Ungarn im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 70 Runden müssen die Piloten auf dem Hungaroring hinlegen, um ins Ziel zu gelangen. Die Renndistanz beträgt demzufolge rund 306 Kilometer, die Strecke wiederum ist 4381 Meter lang und beinhaltet sieben Rechts- sowie sieben Linkskurven.

Vor Beginn: Von der Pole Position aus ins Rennen geht Lewis Hamilton. Ob der Brite diese nach dem Start auch halten können wird? Hinter ihm befinden sich Mercedes-Kollege Valtteri Bottas und WM-Hauptkonkurrent Max Verstappen (Red Bull). Sebastian Vettel startet von Rang zehn, Mick Schumacher als Letzter (20.).

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zum heutigen Formel-1-Rennen in Ungarn! Los geht es um 15 Uhr.

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es die Formel 1 heute in Deutschland nicht zu sehen geben. Sky überträgt das Rennen live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der gesamten Königsklasse im Motorsport und strahlt somit auch den Grand Prix von Ungarn auf Sky Sport F1 aus.

Die Vorberichte beginnen um 13.30 Uhr, das Sky-Programm lässt sich dann auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Formel 1, Rennen beim GP von Ungarn: Startaufstellung