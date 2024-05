Nuggets gedemütigt! Minnesota Timberwolves wischen ohne Gobert mit Denver den Boden

Denver Nuggets (W2) - Minnesota Timberwolves (W3) 80:106 (BOXSCORE), Serie: 0-2

Was für eine Demontage der Nuggets, die schon in der ersten Halbzeit völlig frustriert von der überragenden Defense der Timberwolves waren. Jamal Murray war komplett abgemeldet und ständig in Diskussionen mit den Schiedsrichtern verwickelt. Als er dann im zweiten Viertel auf der Bank saß, warf der Kanadier sogar während das Spiel lief, ein Heat Pack auf das Feld, dies könnte noch ein Nachspiel für den Guard haben.

Zur Pause stand Murray bei 1/10 aus dem Feld, am Ende waren es gerade einmal 8 Zähler (3/18 FG, 13 Rebounds, 4 TO) für den Kanadier. Aber auch Nikola Jokic (16, 5/13, 16 Rebounds, 8 Assists, 4 TO) machte ein ganz schwaches Spiel und ging mit seinem Team unter. Zweistellig scorten nur noch Aaron Gordon (20) und Justin Holiday (13, 4/5 3P), der noch als Lichtblick für die Nuggets durchgehen konnte. Minnesota trat dabei nicht einmal in Bestbesetzung an, weil Rudy Gobert wegen der Geburt seines ersten Kindes kurzfristig abreiste.

Seine Dienste wurden aber auch nicht benötigt. Karl-Anthony Towns (27, 10/15, 12 Rebounds) machte womöglich das beste Playoff-Spiel seiner Karriere, dazu suchte sich Anthony Edwards (27, 11/17, 7 Assists) immer wieder seine Spots aus. Minnesota hielt Denver bei gerade einmal 35 Prozent aus dem Feld und feierte einen Blowout-Sieg, obwohl man selbst nur mäßig von draußen traf.