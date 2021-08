Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause! In Spa treten die Piloten heute zum Großen Preis von Belgien an. Hier bei SPOX könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1 - Rennen beim Belgien-GP in Spa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: McLaren-Pilot Lando Norris muss nach seinem heftigen Unfall im Qualifying auch noch eine Strafe in Kauf nehmen. Am Auto des Engländers musste das Getriebe gewechselt werden, der Umbau hat eine Rückversetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze zur Folge. Norris beginnt das Rennen nun vom 14. Platz.

Vor Beginn: Max Verstappens Pole Position vor den Oranje-Fans, George Russells sensationelle Fahrt im Regen, Sebastian Vettel mit dem starken fünften Rang - und ein schlimmer Crash in der Eau Rouge: Das verregnete Qualifying zum Großen Preis von Belgien hat zahlreiche Geschichten produziert und verspricht ein spannendes Rennen.

Vor Beginn: Um 15 Uhr soll das Rennen starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Großen Preis von Belgien in Spa.

Formel 1: Rennen beim GP von Belgien heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es die Formel 1 heute in Deutschland nicht zu sehen geben. Sky überträgt das Rennen live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der gesamten Königsklasse im Motorsport und strahlt somit auch den Grand Prix von Belgien auf Sky Sport F1 aus.

Die Vorberichte beginnen um 13.30 Uhr, das Sky-Programm lässt sich dann auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Formel 1: Die Startaufstellung für das Rennen in Spa