"Haben uns von unserem Kurs abgewandt": Klartext von Karl-Heinz Rummenigge zur Situation beim FC Bayern München

"Das Wichtigste ist Kontinuität, und da müssen wir selbstkritisch sein. In letzter Zeit haben wir uns ein wenig von unserem Kurs abgewandt, sowohl auf der Trainerbank als auch in der Chefetage. Die Bayern müssen auf allen Ebenen die Stabilität zurückgewinnen, die sie immer ausgezeichnet hat", sagte Rummenigge in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS.

Es sei zwar schwierig, noch einmal eine Ära einzuläuten, wie sie Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und er selbst als Chef-Trio bekleidet hätten, erklärte der 68-Jährige weiter: "Aber Bayern muss auf den Weg der Kontinuität zurückkehren."

Besonders die aktuell laufende Trainersuche scheint Rummenigge zu stören. Vor allem deshalb, weil ständig neue Wasserstandsmeldungen durch die Medien geistern.

"Mein Ratschlag ist, wieder etwas mehr Geheimhaltung walten zu lassen", meinte Rummenigge und erinnerte an die Verpflichtung von Pep Guardiola 2013: "Als wir Pep unter Vertrag genommen haben, haben wir insgesamt sechs Monate an dem Deal gearbeitet - und niemand wusste davon. Man muss sich im Vorstand austauschen, aber ohne dass der nächste Schritt jeden Tag in allen Zeitungen steht."