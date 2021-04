Nach dem Auftakt vor drei Wochen in Bahrain geht die Formel-1-Saison heute mit dem Grand Prix der Emilia-Romagna im italienischen Imola weiter. Hier könnt Ihr den Rennverlauf im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen in Imola heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Auch Max Verstappen war gerade kurz mal draußen, als die Boxengasse freigeben wurde. Über Funk ist die Einschätzung aktuell aber klar: Verstappen kommt rein und möchte auf Full-Wets wieder rausgehen. Mal schauen, wie sich das Ganze zum Start entwickelt. Fernando Alonso ist auf seiner Inspektionsrunde derweil der Erste, der sich neben der Strecke wiederfindet und in die Streckenbegrenzung rutscht. Er kann sich wieder befreien, doch der Frontflügel hat etwas abbekommen!

Vor Beginn:

Den Taktikspielchen von Red Bull könnte der Regen einen Strich durch die Rechnung machen. Um kurz nach 14:00 Uhr hat in Imola starker Regen eingesetzt. Das Schwierige daran: Einige Streckenteile sind komplett nass, andere fast trocken, wie unter anderem die Startgerade. Dennoch scheint es momentan eher unwahrscheinlich, dass überhaupt auf Slicks losgefahren wird. Da wird vermutlich zunächst der Intermediate oder Full-Wet zum Einsatz kommen. ?Viel Aquaplaning!?, meldete gerade Mick Schumacher auf seiner Outlap zum Grid.

Vor Beginn:

Spannender könnte die Ausgangslage für das Rennen in Imola nicht sein: Lewis Hamilton sicherte sich gestern zwar mit einem hauchdünnen Vorsprung die Pole, doch unmittelbar hinter ihm lauert Red Bull. Sergio Perez belegte den zweiten Platz, Max Verstappen war nach einem Fehler in Kurve drei dritter im Qualifying. Die Schützenhilfe von Bottas wird für Hamilton ausbleiben. Der Finne landete nur auf Platz acht. Auch in der Strategie hat Red Bull heute einen entscheidenden Vorteil: Die beiden Fahrer sind auf unterschiedlichen Startreifen. Perez startet auf Soft, Verstappen auf Medium. Damit kann man Mercedes mit zwei unterschiedlichen Strategien unter Druck setzen.

Vor Beginn:

Serienweltmeister Lewis Hamilton hat sich im gestrigen Qualifying die Pole Position gesichert. Der Engländer startet vor dem Red-Bull-Duo (Sergio Perez ist Zweiter, Max Verstappen Dritter). Mick Schumacher hat erneut das direkte Duell mit seinem Teamkollegen Nikita Masepin gewonnen und geht von Startplatz 18 ins Rennen. Sebastian Vettel geht von Rang 13 auf Punktejagd.

Vor Beginn:

Das Rennen startet um 15 Uhr auf der "Autodrome Enzo e Dino Ferrari"-Strecke.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Formel-1-Grand-Prix der Saison im italienischen Imola.

Formel 1: Rennen in Imola heute im TV und Livestream

Da Sky in dieser Saison die Exklusivrechte besitzt, seht Ihr alle Rennen und deshalb auch das heutige in Imola live und in voller Länge auf Sky Sport F1. Bereits ab 13.30 Uhr gibt es die Vorberichte zum Rennen, welches dann um 15 Uhr losgeht.

Via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket könnt Ihr den GP der Emilia-Romagna im Livestream von Sky abrufen.

Zudem überträgt auch RTL den Grand Prix live im Free-TV. Im Livestream hat auch TVNow, der Streaminganbieter von RTL, die Motorsport-Königsklasse heute im Angebot.

Die Österreicher bekommen das Rennen ebenfalls im Free-TV angeboten. Der öffentlich-rechtliche Sender ORF zeigt das Event auf ORF1 und in der ORF-TVthek.

Formel 1: Die heutige Startaufstellung im Überblick