Heute steigt der Große Preis von Österreich. Hier könnt Ihr das Rennen in Spielberg im Liveticker verfolgen.

Heute steigt in Spielberg der Große Preis von Österreich. Aufmerksame Zuschauer werden bemerken, dass bereits in der Vorwoche auf dem Red Bull Ring gefahren wurde, da fand der Große Preis der Steiermark statt. Auch das zweite Rennen in der Steiermark könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Rennen beim Österreich-GP heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie schon in der Vorwoche, als das Rennen Steiermark-GP hieß, wird auch heute wieder der Niederländer Max Verstappen vom heimischen Red-Bull-Team von der Pole Position ins Rennen gehen. Neben ihm startet überraschend Lando Norris (Williams), während Verstappens Teamkollege Sergio Perez auf 3 und Weltmeister Lewis Hamilton nur auf 4 starten wird.

Vor Beginn: Die Ampeln auf dem Red Bull Ring in Spielberg werden um 15 Uhr ausgehen. Dann geht das Rennen los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Großen Preis von Österreich!

© getty Max Verstappen wird in Spielberg von der Pole starten.

Formel 1: Rennen beim Österreich-GP heute im TV und Livestream

Wie bei allen Rennen dieser Saison der Formel 1 gilt auch heute, dass der Pay-TV-Sender Sky überträgt. Auf dem eigens dafür vorgesehenen Kanal Sky Sport F1 sowie in 4K-Auflösung auf Sky Sport UHD beginnt die Vorberichterstattung um 13.30 Uhr. Kommentiert wird wie immer von Sascha Roos, Co-Kommentator wird Ralf Schumacher sein.

Zudem bietet Sky seinen Abonnenten via Sky Go die Übertragung auch im Livestream an. Wer kein Abo hat, kann den Livestream auch über den kostenpflichtigen Service SkyTicket beziehen.

In Österreich wiederum zeigt der ORF das Rennen live. Hier beginnt die Übertragung um 14.20 Uhr. Kommentiert wird von Ernst Hausleitner, während Alexander Wurz als Experte fungiert. Über die ORF TVthek gibt es die Übertragung zudem im kostenlosen Livestream.

Formel 1: Rennen beim Österreich-GP - die Startaufstellung