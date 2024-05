"Ich habe unsere ganze Nation geschützt": Bastian Schweinsteiger stichelt gegen BVB-Legende

© Getty Images

Großkreutz über Schweinsteiger: "Tatsächlich Freunde"

"Wir sind in dieser langen gemeinsamen Zeit tatsächlich Freunde geworden", sagte Großkreutz vor längerer Zeit dem kicker. Er habe Schweinsteiger "viel zu verdanken", weil dieser ihm "vom ersten Tag an geholfen und mir Mut gemacht hat, wenn ich wieder nicht gespielt habe".

Die ARD lässt mit einer vierteiligen Dokuserie den WM-Sieg gegen Argentinien, der sich am 13. Juli zum zehnten Mal jährt, noch einmal aufleben. In der Serie teilen die Helden von damals die großen Momente und kleinen Geheimnisse des Turniers in Brasilien und der Zeit danach. Alle vier Folgen der Dokuserie sind ab dem 22. Mai in der Mediathek abrufbar. Den sechsteiligen Podcast gibt es seit Dienstag in der ARD Audiothek.