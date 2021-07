Auf dem Silverstone Circuit wird heute der Große Preis von Großbritannien gefahren. Hier könnt Ihr das komplette 10. Saisonrennen der Formel 1 im Liveticker verfolgen.

Heute steigt in der Formel 1 der Große Preis von Großbritannien in Silverstone. Rast Max Verstappen zum nächsten Sieg? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Max Verstappen geht mit einem Vorsprung von 32 Punkten auf Weltmeister Lewis Hamilton in dessen Heimrennen. Der Niederländer gewann die letzten drei Saisonrennen und ist auch heute der große Favorit auf den Sieg. In Silverstone ist Hamilton aber nur schwer zu besiegen. Bereits sieben Siege holte Hamilton auf dem Silverstone Circuit, dessen Tribünen heute mit rund 140.000 Zuschauern voll besetzt sind.

Vor Beginn: Auf der historischen Formel-1-Strecke in Silverstone wurde die Startaufstellung für das Rennens gestern erstmals in der Geschichte der Formel 1 in einem Sprint-Qualifying ermittelt. In diesem sicherte sich der WM-Führende Max Verstappen im Red Bull die vierte Pole Position in Folge vor Titelverteidiger Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel startet als Achter, Mick Schumacher von Rang 18.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim Großen Preis von Großbritannien. Start des Rennens ist um 16 Uhr.

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung in Deutschland ist auch heute wieder Sky verantwortlich. Die Vorberichterstattung beginnt dabei schon um 14.30 Uhr auf Sky Sport F1 HD bzw. Sky Sport UHD. Sascha Roos kommentiert gemeinsam mit Experte Timo Glock das Rennen.

Der Pay-TV-Sender bietet den Grand Prix auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Formel 1: Rennen beim GP von Großbritannien: Die Startaufstellung in Silverstone