Indian Wells Masters 2018: TV-Übertragung, Zeitplan, Preisgeld und Favoriten

Neben den vier Grand-Slam-Turnieren gelten die BNP Paribas Open in Indian Wells umgangssprachlich als das "fünfte Grand-Slam-Turnier" des Jahres. Kein anderes Turnier fasziniert die Tenniswelt so sehr außerhalb der Majors. Sei es die beeindruckende Anlage, das weltoffene Flair oder das attraktive Teilnehmerfeld - Indian Wells ist ein Ort, an dem jeder Tennisprofi der Welt gerne aufschlägt. SPOX stellt das bedeutende Turnier in Kalifornien vor, gibt Euch die wichtigsten Informationen und verrät Euch, wo Ihr das Turnier live sehen könnt.

Wann und wo finden die BNP Paribas Open statt?

Die BNP Paribas Open 2018 in Indian Wells finden vom 5. bis 18. März im kalifornischen Indian Wells statt. Gespielt wird auf dem Gelände des Indian Wells Tennis Gardens. Der Center Court, das sogenannte Stadium 1, ist dabei die zweitgrößte Tennisarena der Welt mit einer Kapazität von 16.000 Plätzen und 44 Luxus-Logen.

Die erste Runde des WTA-Turniers begann dabei bereits am 7. März, die erste Runde des ATP-Turniers startet einen Tag später am 8. März.

Wo kann ich Indian Wells 2018 live sehen?

Das Besondere an Indian Wells ist, dass dieses Turnier als Combined Event abgehalten wird, also sowohl die Damen als auch die Herren gleichzeitig spielen. Das WTA-Turnier wird dabei vom Streaming-Service DAZN übertragen. Die ATP-Konkurrenz gibt es derweil nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Darüber hinaus präsentiert SPOX täglich mindestens ein Spiel der Herren-Konkurrenz im Liveticker. Den Anfang macht die Partie zwischen dem Deutschen Maximilian Marterer gegen das kroatische Aufschlagmonster Ivo Karlovic (Do., 21.30 Uhr).

© getty

Welcher Kategorie gehört das Turnier in Indian Wells an?

Sowohl das Damen- als auch das Herren-Turnier gehört der jeweils höchsten Kategorie unterhalb der Grand Slams an. Bei der WTA ist ein sogenanntes Premier Mandatory Event, bei den Herren gehört es zur ATP Masters 1000 Series und eröffnet damit sogar die Serie als erstes solches Turnier im Jahr.

Beide Serien bringen dem Sieger bzw. der Siegerin jeweils 1000 Punkte für die Weltrangliste ein. Zum Vergleich: Grand-Slam-Turnier-Siege sind jeweils 2000 Punkte wert.

BNP Paribas Open 2018: Preisgelder im Einzel (Damen/Herren)

Runde Preisgeld (in US-Dollar) 1. Runde 15.610 2. Runde 25.465 3. Runde 47.170 Achtelfinale 88.136 Viertelfinale 167.195 Halbfinale 327.965 Finale 654.380 Sieger 1.340.860

Indian Wells 2018: Preisgelder im Doppel (Damen/Herren)

Runde Preisgeld (in US-Dollar) 1. Runde 15.460 Achtelfinale 28.880 Viertelfinale 54.760 Halbfinale 107.470 Finale 214.410 Sieger 439.350

Bei den BNP Paribas Open sind wie auch bei den vier Grand-Slam-Turnieren die Preisgelder in der Herren- und Damen-Konkurrenz identisch.

Zudem loben die Veranstalter des Turniers einen Bonus in Höhe von einer Million Dollar aus, sollte eine Frau oder ein Mann es schaffen, sowohl im Einzel als auch im Doppel erfolgreich zu sein.

Wer nimmt an den BNP Paribas Open teil?

Die bekanntesten Namen der Herren-Konkurrenz sind in erster Linie Titelverteidiger Roger Federer und Novak Djokovic, die beide das Turnier fünfmal gewonnen haben. Zudem gehören auch Marin Cilic, Grigor Dimitrov und Alexander Zverev aus Deutschland zu den Topstars im Wettbewerb. Aus Österreich ist zudem Dominic Thiem zu nennen, der ebenfalls zum engeren Favoritenkreis zählt.

Nicht dabei ist hingegen Rafael Nadal, der sich seit Wochen mit einer Verletzung an der rechten Hüfte herumplagt. Die Verletzung hatte ihn schon zum Aufgabe bei den Australian Open Anfang des Jahres gezwungen.

Bei den Damen ist die komplette Weltelite am Start. Dazu zählen die Weltranglistenerste Simona Halep, Australian-Open-Champion Caroline Wozniacki sowie Garbine Muguruza, die auch in dieser Reihenfolge die Setzliste anführen. Angelique Kerber, die natürlich auch zum Favoritenkreis zählt, ist an Position 10 gesetzt.

Ein besonderes Highlight ist zudem das Comeback von Serena Williams, die erstmals seit ihrer Babypause wieder auf die ganz große Bühne der Tenniswelt zurückkehren wird.

Wer sind die Titelverteidiger in Indian Wells?

Disziplin Name Nation Herren-Einzel Roger Federer Schweiz Herren-Doppel Raven Klaasen/Rajeev Ram Südafrika/USA Damen-Einzel Elena Vesnina Russland Damen-Doppel Chan Yung-jan/Martina Hingis China/Schweiz

BNP Paribas Open 2018: Deutsche Damen

Angelique Kerber (10.)

Julia Görges (12.)

Tatjana Maria (in Runde eins gegen Petra Martic ausgeschieden)

Carina Witthöft

Mona Barthel

BNP Paribas Open 2018: Deutsche Herren

Alexander Zverev (Setzliste: 4.)

Philipp Kohlschreiber (31.)

Maximilian Merterer

Mischa Zverev

Peter Gojowczyk

Jan-Lennard Struff

© getty

Indian Wells: Kleinstadt im kalifornischen Nirgendwo

Jeder auf der Tenniswelt kennt Indian Wells für sein herausragendes Tennisturnier, das schon mehrfach zum besten Turnier weltweit in seiner Kategorie gewählt wurde.

Doch eigentlich ist Indian Wells eine kleiner Ort in Riverside County in der Coachella Valley. Der nächste bekanntere Ort in der Nähe ist das berühmte Palm Springs, beliebt besonders bei den Superreichen als Wochenend-Domizil. Bis Indian Wells sind es circa 27 Minuten mit dem Auto (16,6 Meilen) in nordwestlicher Richtung.

Laut einer Bürgerzählung aus dem Jahr 2013 zählt das Örtchen nicht vielmehr als 5000 Einwohner und existiert auch erst seit 1967. Bei seiner Gründung am 14. Juli 1967 wurde Indian Wells sogar die 400. Stadt in Kalifornien, die 16. in Riverside County. Seither wuchs die Stadt durch Resort Hotels, Golfkurse und Luxus-Wohnsiedlungen.

BNP Paribas Open: Turnierdirektor Tommy Haas

Seit Juni 2016 ist der einstige Weltklassespieler Tommy Haas Turnierdirektor von Indian Wells. Haas, der seit vielen Jahren in den Vereinigten Staaten mit seiner Familie lebt, trat damals die Nachfolge von Raymond Moore an, der aufgrund fragwürdiger Bemerkungen zurücktreten musste. Moore hatte seinerzeit in einem Interview die WTA und Tennisspielerinnen an sich kritisiert und gesagt: "Wenn ich eine Spielerin wäre, würde ich jeden Tag auf die Knie gehen und Gott dafür danken, dass Roger Federer und Rafa Nadal geboren wurden, denn sie haben diesen Sport getragen."

Das sorgte für heftige Kritik und Moore trat schließlich ob des öffentlichen Drucks zurück. Haas übernahm und schaffte es, wieder das Sportliche in den Vordergrund zu stellen.

Haas gewann in seiner Karriere 15 ATP-Turniere und war im Mai 2002 sogar die Nummer 2 der Welt. Er verdiente in seiner Karriere, die offiziell noch nicht beendet ist, 13,6 Millionen US-Dollar, wurde aber immer wieder durch zahlreiche Verletzungen zurückgeworfen.

Obwohl er offiziell noch aktiv ist, trainierte Haas zuletzt Lucas Pouille bei den Australian Open 2018 in Melbourne.

Indian Wells: Rekord-Sieger im Herren-Einzel

Name Nation Anzahl Titel Roger Federer Schweiz 5 Novak Djokovic Serbien 5 Rafael Nadal Spanien 3 Jimmy Connors USA 3 Michael Chang USA 3

Indian Wells: Rekord-Sieger im Damen-Einzel

Name Nation Anzahl Titel Martina Navratilova USA 2 Mary Joe Fernandez USA 2 Steffi Graf Deutschland 2 Lindsay Davenport USA 2 Serena Williams USA 2 Kim Clijsters Belgien 2 Daniela Hantuchova Slowakei 2 Maria Sharapova Russland 2 Victoria Azarenka Weißrussland 2

BNP Paribas Open: Herren-Finals der letzten 5 Jahre

Jahr Begegnung Ergebnis 2013 Rafael Nadal - Juan Martin del Potro 4:6, 6:3, 6:4 2014 Novak Djokovic - Roger Federer 3:6, 6:3, 7:6 2015 Novak Djokovic - Roger Federer 6:3, 6:7, 6:2 2016 Novak Djokovic - Milos Raonic 6:2, 6:0 2017 Roger Federer - Stan Wawrinka 6:4, 7:5

BNP Paribas Open: Damen-Finals der letzten 5 Jahre