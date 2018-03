Indian Wells: Julia Görges verliert klar gegen Anastasija Sevastova

Julia Görges muss sich beim WTA-Event in Indian Wells verabschieden. Die Deutsche unterlag Anastasija Sevastova in den USA deutlich in zwei Sätzen.

Ein gebrauchter Tag für die Nummer zwölf der Welt. Julia Görges erwischte gegen ihre Kontrahentin aus Lettland keinen schlechten Start und hatte zu Beginn nur wenige Probleme mit ihrem Aufschlag.

Je länger die Partie dauerte, desto fahriger wurde das Spiel der deutschen Nummer zwei. Sevsatova hingegen agierte fokussiert und witterte ihre Chance, die sich Mitte des ersten Durchgang zum ersten Mal anbahnte. Görges wackelte beim Service und musste das erste Break der Partie zum 2:4-Rückstand hinnehmen.

Sevsatova servierte in der Folge gut und blieb auch von der Grundlinie stark. Görges hingegen agierte zu fehlerhaft und musste den ersten Durchgang mit 3:6 an ihre Kontrahentin abgeben.

Break-Festival in Satz zwei

Durchgang zwei begann denkbar schlecht für die Bad Oldesloerin und so musste die starke Aufschlägern ihren Service zweimal in Folge abgeben. Mit einer schnellen 3:0-Führung auf der Anzeigetafel schraubte Sevastova etwas zurück und kassierte sofort die Quittung. Ein Re-Break zum 1:3 sollte jedoch nicht die Wende einleiten.

Ein erneuter Aufschlagverlust der Deutschen besiegelte schließlich die 3:6 und 3:6-Niederlage gegen die Weltranglistenzwanzigste.

Suarez-Navarro schockt Svitolina

Im Duell zwischen der Spanierin Carla Suarez-Navarro und der Ukrainerin Elina Svitolina musste sich eine weitere Titelfavoritin verabschieden. Svitolina ging in Indian Wells mit großen Erwartungen an den Start und galt als heiße Kandidatin auf den Sieg in der kalifornischen Wüste.

Dieses Vorhaben muss nun mindestens ein Jahr auf sich warten lassen. Svitolina verlor gegen ihre spanischen Kontrahentin glatt in zwei Sätzen und muss mit 5:7 und 3:6 frühzeitig ihre Koffer packen.

