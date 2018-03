Mona Barthel scheidet in Indian Wells gegen Elina Svitolina aus

Mona Barthel (Neumünster) ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige musste sich am Samstag der Weltranglistenvierten Elina Svitolina (Ukraine) 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Barthel hatte in Runde eins Veronica Cepede Roig glatt besiegt, mit Elina Svtolina allerdings eine Gegnerin serviert bekommen, die in diesem Jahr schon zwei Titel geholt hat: in Brisbane und zuletzt in Dubai. Insgesamt dauerte das Match 82 Minuten - in denen sich Barthel sieben Doppelfehler leistete. Zu viele gegen eine Spielerin wie Svitolina.

Im Anschluss kämpfen noch Deutschlands Top-Spielerinnen um den Einzug in die dritte Runde: Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 12) bekommt es mit Natalia Wichljanzewa zu tun, anschließend trifft Angelique Kerber (Kiel/Nr. 10) auf Jekaterina Makarowa (beide Russland).