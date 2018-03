Maximilian Marterer unterliegt Tomas Berdych in Indian Wells

Maximilian Marterer ist in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells ausgeschieden: Der junge Deutsche unterlag Tomas Berdych aus Tschechien mit 1:6 und 4:6.

Berdych startete unantastbar in die Partie, holte sich den ersten Satz mühelos mit 6:1. Zu Beginn des zweiten Durchgangs allerdings war es Marterer, der mit einem Break loslegte und mit 3:0 in Führung ging. Berdych allerdings spielte seine gesamte Routine aus, schaffte den Ausgleich und das letztleich entscheidende Break zum 5:4. Zwar hatte Marterer im letzten Spiel vor den Augen von Coach und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann noch einmal die Chance, ein Comeback zu starten, nach 71 Minuten fixierte Berdych aber mit einem Ass den Einzug in die dritte Runde, wo er entweder auf Hyeon Chung oder Dusan Lajovic trifft.

Marterer durfte mit seinen Auftritten in Indian Wells nicht unzufrieden sein. Schließlich besiegte der 22-Jährige in Runde eins Ivo Karlovic nach Abwehr eines Matchballes. Ausgeschieden waren zum Auftakt Peter Gojowczyk und Jan-Lennard Struff, Mischa Zverev spielt am Sonntag in Runde zwei - ebenso wie die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, der gegen den Portugiesen Joao Sousa ran muss.