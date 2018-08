NBA: Alle Trades der Offseason 2018 – Kawhi Leonard, Dennis Schröder, Melo & Co.

Wie in jedem Sommer haben auch 2018 viele Spieler via Trade das Team gewechselt, sodass man leicht den Durchblick verlieren kann.

SPOX bietet eine Übersicht aller wichtigen Spieler-Trades in diesem Sommer! Dabei werden Trades, die im Juni, also noch in der vergangenen Saison, stattfanden, nicht berücksichtigt.

OKC Thunder erhalten:

Dennis Schröder (Point Guard)

Timothe Luwawu-Cabarrot (Guard/Forward)

Atlanta Hawks erhalten:

Justin Anderson (Small Forward)

Carmelo Anthony (Small Forward - mittlerweile bei den Rockets)

Geschützter Erstrundenpick 2022 (via Thunder)

Philadelphia 76ers erhalten:

Mike Muscala (Forward/Center)

Boston Celtics erhalten:

Rodney Purvis (Guard - mittlerweile entlassen)

OKC Thunder erhalten:

Abdel Nader (Small Forward)

Cash Considerations

Memphis Grizzlies erhalten:

Dakari Johnson (Center)

Draft-Rechte für Tyler Harvey (Guard)

Orlando Magic erhalten:

Jarell Martin (Forward)

Cash Considerations

23. Juli: Die Mavericks traden Johnathan Motley nach L.A.

Dallas Mavericks erhalten:

Draft-Rechte für Maarty Leunen (Small Forward)

Cash Considerations

L.A. Clippers erhalten:

Johnathan Motley (Forward)

Draft-Rechte für Renaldas Seibutis (Guard)

20. Juli: Sixers traden Richaun Holmes zu den Suns.

Philadelphia 76ers erhalten:

Cash Considerations

Phoenix Suns erhalten:

Richaun Holmes (Forward/Center)

20. Juli: Suns traden Jared Dudley zu den Nets.

Phoenix Suns erhalten:

Darrell Arthur (Forward)

Brooklyn Nets erhalten:

Jared Dudley (Forward)

Geschützten 2021er Zweitrundenpick

20. Juli: Magic holen Dakari Johnson aus OKC.

Orlando Magic erhalten:

Dakari Johnson (Center - mittlerweile nach Memphis getradet)

Cash Considerations

OKC Thunder erhalten:

Rodney Purvis (Guard - mittlerweile nach Boston getradet und dort entlassen)

San Antonio Spurs erhalten:

DeMar DeRozan (Shooting Guard)

Jakob Pöltl (Center)

Geschützter 2019er Erstrundenpick

Toronto Raptors erhalten:

Kawhi Leonard (Small Forward)

Danny Green (Shooting Guard)

Memphis Grizzlies erhalten:

Garrett Temple (Point Guard)

Sacramento Kings erhalten:

Ben McLemore (Shooting Guard)

Deyonta Davis (Center)

2021er Zweitrundenpick

Cash Considerations

Brooklyn Nets erhalten:

Kenneth Faried (Power Forward)

Darrell Arthur (Forward - mittlerweile nach Phoenix getradet)

Geschützter 2019er Erstrundenpick

2020er Zweitrundenpick

Denver Nuggets erhalten:

Isaiah Whitehead (Guard)

Atlanta Hawks erhalten:

Jeremy Lin (Point Guard)

2025er Zweitrundenpick

Brooklyn Nets erhalten:

Draft-Rechte an Isaia Cordinier (Shooting Guard)

2020er Zweitrundenpick

Charlotte Hornets erhalten:

Bismack Biyombo (Center)

2019er Zweitrundenpick

2020er Zweitrundenpick

Orlando Magic erhalten:

Timofey Mozgov (Center)

Jerian Grant (Point Guard)

Chicago Bulls erhalten:

Julyan Stone (Point Guard)

6. Juli: Nuggets traden Wilson Chandler zu den Sixers.

Denver Nuggets erhalten:

Cash Considerations

Philadelphia 76ers erhalten: