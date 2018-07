NBA-Trade: Medien: Nets traden Jeremy Lin nach Brooklyn - Nuggets sparen Geld

MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

Die Brooklyn Nets haben laut Medienberichten Jeremy Lin zu den Atlanta Hawks getradet. Gleichzeitig sollen die Nets auch mit den Denver Nuggets einen Trade eingefädelt haben. Dieser soll Kenneth Faried und Darrell Arthur nach New York schicken.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Für Lin bekommen die Nets die Draft-Rechte von 2016 Second Rounder Isaia Cordinier, während Atlanta einen Zweitrundenpick 2025 sowie einen Pick-Swap 2023 bekommt.

Dennis Schröder bekommt mit Lin, ein weiterem Point Guard, noch mehr Konkurrenz. Lin hat noch einen Vertrag für die kommende Saison, für die er 12,5 Millionen Dollar einstreicht.

Trade: Kenneth Faried und Darrell Arthur zu den Brooklyn Nets

So konnten die Nets Platz machen, um den Denver Nuggets teure Verträge abzunehmen. Denver schickt Kenneth Farried und Darrell Arthur sowie einem geschützten Erstrundenpick 2019 und einen Zweitrundenpick 2020 nach Brooklyn. Die Nets schicken im Gegenzug Guard Isaiah Whitehead an den Fuß der Rocky Mountains.

Denver spart so rund 21 Millionen an Gehalt und insgesamt 43 Millionen, wenn man die Luxussteuer mit einberechnet. Faried und Arthur haben beide auslaufende Verträge, The Manimal kassiert für die kommende Saison noch 13,8 Millionen Dollar, Power Forward Arthur 7,5 Millionen.

Die Trades im Überblick

Die Hawks bekommen: Jeremy Lin, Zweitrundenpick 2025, Pick-Swap Zweitrundenpick 2023

Die Nets bekommen: Draft-Rechte an Isaia Cordinier

Die Nuggets bekommen: Isaiah Whitehead

Die Nets bekommen: Kenneth Faried, Darrell Arthur, Erstrundenpick 2019 (geschützt 1-12), Zweitrundenpick 2020