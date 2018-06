Deutschlands erstes WM-Spiel 2018: Datum, Gruppengegner, Live-Übertragung

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Das DFB-Team trifft bei der WM 2018 in der Gruppenphase auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Hier erfahrt ihr, gegen wen Deutschland sein erstes Gruppenspiel bestreitet und wann das Match stattfindet.

Die WM beginnt am 14. Juni mit der Partie zwischen Russland und Saudi Arabien, wobei unter anderem Will Smith bei der Eröffungsfeier mitwirkt. Das Finale steigt am 15. Juli.

WM 2018: Wann hat Deutschland sein erstes Gruppenspiel?

Deutschland greift erstmals am Sonntag, den 17.06.2018 in das Turnier ein. Im ersten Gruppenspiel der WM 2018 trifft das DFB-Team um 17 Uhr auf Mexiko.

Die Partie wird in Moskau im Luschniki-Stadion ausgetragen. Im deutschen Fernsehen wird die Partie vom ZDF übertragen, das auch einen Livestream anbietet.

© getty

Deutschlands Kader bei der WM 2018

Das DFB-Team wird in Russland von Kapitän Manuel Neuer angeführt. Der Keeper hat seine Verletzung rechtzeitig auskuriert und steht im Kader von Joachim Löw.

Der Bundestrainer überraschte beim endgültigen Kader: Löw strich Leroy Sane aus seinem Aufgebot. Alle weiteren Infos zum deutschen Kader gibt es hier. Diese Spieler hat Löw aus dem vorläufigen Kader gestrichen:

Spieler Verein Position Bernd Leno Bayer Leverkusen Torwart Jonathan Tah Bayer Leverkusen Verteidiger Leroy Sane Manchester City Angriff Nils Petersen SC Freiburg Angriff

© getty

Erster Gruppengegner Mexiko: Das sind die Stars

Der wohl bekannteste Spieler in der Nationalmannschaft Mexikos ist Chicharito. Der ehemalige Leverkusener steht derzeit bei West Ham United unter Vertrag und erzielte in der abgelaufenen Saison in der Premier League acht Tore.

Außerdem reist Mexiko mit zwei Profis von Eintracht Frankfurt nach Russland: Neben Carlos Salcedo steht auch Marco Fabian im Angebot. Alle weiteren Infos zum Kader gibt es hier.

Wann finden die Gruppenspiele Deutschlands statt?

Das DFB-Team trifft in der Gruppe F neben Mexiko auf Schweden und Südkorea. Am 23.06. kommt es zum Aufeinandertreffen mit Schweden, zum Abschluss spielt Deutschland am 27.06. gegen Südkorea. Der gesamte Spielplan der Gruppe F: