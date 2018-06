Austragungsort für Eröffnung- und Endspiel in Russland: Alles zum Luschniki-Stadion.

Segunda División Numancia -

Valladolid Serie B Palermo -

Frosinone World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights)

Es ist die Austragungsstätte für das WM-Eröffnungs- und das finale Endspiel in Russland: das Olympiastadion Luschniki. Es ist eine von insgesamt zwölf Arenen, in denen die Partien der Weltmeisterschaft ausgetragen werden. SPOX hat alle Informationen rund um das Luschniki-Stadion für euch zusammengefasst.



Am 14. Juni verwandelt sich in Russland vor allem das Olympiastadion in Moskau in ein riesengroßes Fußballfest. Bei der Eröffnungsfeier mit nachfolgendem Auftaktspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien wird ein ausverkauftes Stadion erwartet.

Fakten zum Olympiastadion Luschniki

Das Luschniki-Stadion ist das mit Abstand größte Stadion in Moskau und das drittgrößte Europas.

Es finden 81.000 Zuschauer Platz.

Es ist das älteste und größte Stadion der WM 2018.

1980 fanden hier die Olympischen Sommerspiele statt, heute ist es ein reines Fußballstadion. Die Laufbahn wurde zwischen Tribüne und Feld entfernt. So sitzen die Zuschauer nun noch näher am Geschehen.

Das Stadion gehört zur Kategorie vier, der höchsten Stufe des Europäischen Fußballverbandes für Stadien.

Neueröffnung des Luschniki-Stadions in 2017

Das Stadion besteht seit 1956 und hat rund 445 Millionen Euro gekostet. 2014 begannen Renovierungsarbeiten, bei denen die Kapazität um 3000 Plätze auf die heutigen 81.000 reduziert wurde. Dies geschah aus Sicherheitsgründen. Am 11. November 2017 fand dann die Neueröffnung mit einem Freundschaftsspiel zwischen Russland und Argentinien statt.

WM-Spiele 2018 im Luschniki-Stadion

Bei der WM werden sieben Spiele in der Arena ausgetragen, darunter das Eröffnungsspiel und das Finale der Weltmeisterschaft.

Datum Uhrzeit Begegnung 14. Juni 17 Uhr Russland - Saudi Arabien 17. Juni 17 Uhr Deutschland - Mexiko 20. Juni 14 Uhr Portugal - Marokko 26. Juni 16 Uhr Dänemark - Frankreich 01. Juli 16 Uhr Achtelfinale: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 11. Juli 20 Uhr Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 15. Juli 17 Uhr Finale

Alles zum WM-Finale findet ihr hier.

Alle Spielorte der WM in Russland im Überblick

Der Unterschied zwischen der Zuschauerkapazität von der größten Spielstätte, dem Luschniki-Stadion, und der zweitgrößten, dem Sant-Petersburg-Stadion, beträgt 13.000 Plätze.

© getty