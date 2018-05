Deutschland (DFB-Team) gegen Mexiko: Datum, TV-Übertragung, Livestream

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Beim ersten Gruppenspiel Deutschlands bei der WM 2018 trifft die DFB-Elf auf die Nationalmannschaft von Mexiko. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream im Internet.

Deutschland gegen Mexiko: Datum, Uhrzeit und Spielort

Das Duell zwischen Deutschland und Mexiko findet am Sonntag, den 17. Juni statt. Anpfiff ist um 17 Uhr deutscher Zeit. Die Partie findet in Russlands Hauptstadt Moskau im Olympiastadion Luschniki statt. Dieses bietet Platz für insgesamt 81.000 Zuschauer und ist zudem auch der Austragungsort des Endspiels am 15. Juli.

DFB-Team gegen Mexiko im TV und im Livestream

Die Partie wird live vom ZDF übertragen. Der Free-TV-Sender bietet zudem einen Livestream im Internet an.

Deutschland - Mexiko im Liveticker

Natürlich könnt ihr das Spiel auch im Liveticker auf SPOX verfolgen.

Der Spielplan in Deutschlands Gruppe F

Datum Uhrzeit Begegnung 17.06.2018 17 Uhr Deutschland - Mexiko 18.06.2018 14 Uhr Schweden - Südkorea 23.06.2018 17 Uhr Südkorea - Mexiko 23.06.2018 20 Uhr Deutschland - Schweden 27.06.2018 16 Uhr Mexiko- Schweden 27.06.2018 16 Uhr Südkorea - Deutschland

Deutschland gegen Mexiko: Die letzten fünf Duelle

Das letzte Duell gab es im vergangenen Jahr im Halbfinale des Confederations Cup in Russland. Zwei Treffer von Leon Goretzka und weitere Tore durch Timo Werner und Amin Younes sorgten für den deutlichen Sieg des DFB-Teams. Für Mexiko traf lediglich Frankfurts Marco Fabian. Die Gesamtbilanz spricht ebenfalls für Deutschland. Sechs Siegen stehen sechs Unentschieden und nur eine Niederlage gegenüber.

Datum Wettbewerb Ergebnis (aus deutscher Sicht) 29.06.2017 Confederations Cup 4:1 04.08.2016 Olympia 2:2 29.06.2005 Confederations Cup 4:3 n.V. 29.06.1998 WM Achtelfinale 2:1 22.12.1993 Freundschaftsspiel 0:0

© getty

Deutschlands Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

Der vierfache Weltmeister beendete die letzten vier Weltmeisterschaften jeweils unter den besten drei Teams, gekrönt vom WM-Sieg 2014 in Brasilien. Schmerzlich wiegen dahingegen die Finalniederlage gegen Brasilien 2002 sowie die Niederlage im Halbfinale der Heim-WM 2006 gegen Italien.

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2014 Brasilien Weltmeister Argentinien 1:0 n.V. 2010 Südafrika 3. Platz Ururguay 3:2 2006 Deutschland 3. Platz Portugal 3:1 2002 Japan/Südkorea Vizeweltmeister Brasilien 0:2

Mexikos Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

Für die stolzen Südamerikaner waren die bisher größten Erfolge der WM-Geschichte das zweimalige Erreichen des Viertelfinales 1970 und 1986. Bei den letzten sechs WM-Endrunden war für Mexiko jedoch stets im Achtelfinale Schluss. Die Mexikaner halten dazu auch den "Rekord" für Ausscheiden in Achtelfinals bei einer WM-Endrunde (sechsmal).

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2014 Brasilien Achtelfinalist Niederlande 1:2 2010 Südafrika Achtelfinalist Argentinien 1:3 2006 Deutschland Achtelfinalist Argentinien 1:2 2002 Japan/Südkorea Achtelfinalist USA 0:2

Deutschland vorläufiger Kader für die WM 2018

Bei Deutschlands vorläufigem Kader überrascht vor allem die Nominierung von Freiburgs Nils Petersen, der den Vorzug vor Bayerns Sandro Wagner erhielt. Gleichzeitig fällt das Fehlen von WM-Held Mario Götze auf.

Position Spieler Verein Rückennummer Torwart Manuel Neuer FC Bayern München 1 Torwart Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona 12 Torwart Bernd Leno Bayer Leverkusen 22 Torwart Kevin Trapp PSG 27 Abwehr Jerome Boateng FC Bayern München 17 Abwehr Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 4 Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln 3 Abwehr Mats Hummels FC Bayern München 5 Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München 18 Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC 2 Abwehr Antonio Rüdiger FC Chelsea 16 Abwehr Niklas Süle FC Bayern München 26 Abwehr Jonathan Tah Bayer Leverkusen 24 Mittelfeld Sami Khedira Juventus Turin 6 Mittelfeld Julian Draxler PSG 7 Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 14 Mittelfeld Toni Kroos Real Madrid 8 Mittelfeld Mesut Özil FC Arsenal 10 Mittelfeld Ilkay Gündogan Manchester City 21 Mittelfeld Sebastian Rudy FC Bayern München 15 Angriff Timo Werner RB Leipzig 9 Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen 20 Angriff Leroy Sane Manchester City 19 Angriff Mario Gomez VfB Stuttgart 23 Angriff Thomas Müller FC Bayern München 13 Angriff Marco Reus Borussia Dortmund 11 Angriff Nils Petersen SC Freiburg 25

Mexikos vorläufiger WM-Kader

Der vorläufige Kader der mexikanischen Nationalmannschaft umfasst ebenfalls 27 Spieler. Mit Carlos Salcedo und Marco Fabian stehen zwei Bundesligisten im Aufgebot, die zudem sogar frischgebackene DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt geworden sind.

Der bekannteste und zweifelsohne beste Spieler der Südamerikaner ist der ehemalige Leverkusener Chicharito.