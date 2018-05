Deutschland - DFB-Team gegen Südkorea: Datum, TV-Übertragung, Livestream

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nach den Spielen gegen Mexiko und Schweden trifft die deutsche Nationalmannschaft in der letzten Partie der Gruppenphase auf Südkorea. Bei SPOX erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung sowie zum Livestream im Internet.

Südkorea gegen Deutschland: Datum, Uhrzeit und Spielort

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft findet am Mittwoch, den 27. Juni statt und wird um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Austragungsort ist die Kasan-Arena in Kasan, der Heimspielstätte vom russischen Erstligisten Rubin Kasan. Hier finden bis zu 45.105 Zuschauer Platz.

DFB-Team gegen Südkorea im TV und im Livestream

Wie auch beim ersten Spiel gegen Mexiko, wird das ZDF das Duell gegen Südkorea übertragen. Erneut wird es auf der Webseite des Senders einen Livestream geben.

Südkorea - Deutschland im Liveticker

SPOX wird auch zu dieser Partie wieder einen Liveticker anbieten.

Der Spielplan in Deutschlands Gruppe F

Datum Uhrzeit Begegnung 17.06.2018 17 Uhr Deutschland - Mexiko 18.06.2018 14 Uhr Schweden - Südkorea 23.06.2018 17 Uhr Südkorea - Mexiko 23.06.2018 20 Uhr Deutschland - Schweden 27.06.2018 16 Uhr Mexiko- Schweden 27.06.2018 16 Uhr Südkorea - Deutschland

Südkorea gegen Deutschland: Die bisherigen Duelle

Bei den Olympischen Spielen 2016 traf Deutschland neben Gruppengegner Mexiko auch auf Südkorea. Beim 3:3-Unentschieden besorgte Serge Gnabry erst in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Das wichtigste Duell fand 2002 bei der WM in Südkorea statt. Die Gastgeber schafften es bis ins Halbfinale und mussten sich dort dem deutschen Team mit 0:1 geschlagen geben. Michael Ballack schoss die Mannschaft von Rudi Völler in der 75. Minute ins Finale gegen Brasilien.

Datum Wettbewerb Ergebnis (aus deutscher Sicht) 07.08.2016 Olympia 3:3 19.12.2004 Freundschaftsspiel 1:3 25.06.2002 WM-Halbfinale 1:0 27.06.1994 WM-Gruppenphase 3:2

© getty

Deutschlands Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

Im besagten Finale verlor Deutschland gegen Ronaldo und Co. unglücklich mit 0:2. Auch bei der WM 2006 im eigenen Land träumte Deutschland lange vom Titel, ehe es im Halbfinale eine Niederlage in der Verlängerung gegen Italien setzte. Immerhin erreichte die DFB-Elf Platz drei, was auch 2010 gelang.

Den vierten Stern holte sich das Team von Jogi Löw dann 2014 in Brasilien. 2018 soll nun die Titelverteidigung folgen, um mit den Südamerikanern in Sachen WM-Titeln gleichzuziehen.

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2014 Brasilien Weltmeister Argentinien 1:0 n.V. 2010 Südafrika 3. Platz Ururguay 3:2 2006 Deutschland 3. Platz Portugal 3:1 2002 Japan/Südkorea Vizeweltmeister Brasilien 0:2

Südkoreas Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

1954 war Südkorea erstmals bei einer WM-Endrunde dabei, musste sich jedoch bereits in der Gruppenphase geschlagen geben. Die nächste Teilnahme folgte erst 1986, seitdem sind die Asiaten immer dabei.

2002 gelang der mit Abstand größte Erfolg, als Südkorea im eigenen Land Vierter wurde. 2010 schafften es die Koreaner bis ins Achtelfinale, ansonsten war stets nach der Gruppenphase Schluss.

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2014 Brasilien Gruppenletzter Russland, Algerien, Belgien 1:1, 2:4, 0:1 2010 Südafrika Achtelfinalist Uruguay 1:2 2006 Deutschland Gruppendritter Togo, Frankreich, Schweiz 2:1, 1:1, 0:2 2002 Japan/Südkorea 4. Platz Türkei 2:3

Deutschlands vorläufiger Kader für die WM 2018

Aktuell umfasst der Kader von Trainer Joachim Löw noch 27 Spieler. Vier muss er bis zum 4. Juni noch streichen. Als Überraschung im Kader gilt definitiv Freiburgs Stürmer Nils Petersen, der den Vorzug vor Sandro Wagner erhalten hat. Auch Spieler wie Mario Götze und Andre Schürrle sind nicht dabei.

Position Spieler Verein Rückennummer Torwart Manuel Neuer FC Bayern München 1 Torwart Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona 12 Torwart Bernd Leno Bayer Leverkusen 22 Torwart Kevin Trapp PSG 27 Abwehr Jerome Boateng FC Bayern München 17 Abwehr Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 4 Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln 3 Abwehr Mats Hummels FC Bayern München 5 Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München 18 Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC 2 Abwehr Antonio Rüdiger FC Chelsea 16 Abwehr Niklas Süle FC Bayern München 26 Abwehr Jonathan Tah Bayer Leverkusen 24 Mittelfeld Sami Khedira Juventus Turin 6 Mittelfeld Julian Draxler PSG 7 Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 14 Mittelfeld Toni Kroos Real Madrid 8 Mittelfeld Mesut Özil FC Arsenal 10 Mittelfeld Ilkay Gündogan Manchester City 21 Mittelfeld Sebastian Rudy FC Bayern München 15 Angriff Timo Werner RB Leipzig 9 Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen 20 Angriff Leroy Sane Manchester City 19 Angriff Mario Gomez VfB Stuttgart 23 Angriff Thomas Müller FC Bayern München 13 Angriff Marco Reus Borussia Dortmund 11 Angriff Nils Petersen SC Freiburg 25

Südkoreas vorläufiger Kader für die WM 2018

Der vorläufige Kader von Südkorea umfasst sogar 28 Spieler. Aus der Bundesliga ist Ja-Cheol Koo vom FC Augsburg dabei. Ob der Mittelfeldspieler aber von Anfang an zu Verfügung steht, ist noch unklar. Ihn plagt aktuell noch eine Innenbandverletzung.

Der Star der Mannschaft ist ohne Zweifel Heung-Min Son von den Tottenham Hotspur. Der ehemalige Bundesligaspieler soll mit seiner Qualität die Offensive beleben und für Tore sorgen. Auch Sung-Yueng Ki von Swansea City könnte eine entscheidende Rolle spielen.