Weltmeisterschaft 2018: Informationen zur Eröffnungsfeier in Russland

Bald ist es soweit und die Weltmeisterschaft in Russland startet mit der Eröffnungsfeier in die 21. Austragung des Turniers. Hier erfahrt ihr alles zu der Feier und zum Start der WM 2018.

Die Eröffnungsfeier wird wie jedes Mal ein Event mit zahlreichen Stars und der Live-Performance des WM-Songs, präsentiert von Coca-Cola.

Wann findet die Eröffnungsfeier der WM 2018 statt?

Am Donnerstag, den 14 Juni, findet die Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Die Übertragung beginnt um 15.10 Uhr aus dem Moskauer Luzhniki-Stadion.

Welche Nationen eröffnen die Weltmeisterschaft 2018?

Das Eröffnungsspiel findet zwischen dem Gastgeber Russland und Saudi-Arabien statt. Die Partie wird um 17 Uhr europäischer Zeit angepfiffen. Es werden über 80.000 Zuschauer erwartet.

Saudi-Arabien wird als erste asiatische Mannschaft ein WM-Eröffnungsspiel bestreiten.

Wo kann ich das Eröffnungsspiel live sehen? TV, Livestream

Das erste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft wird von der ARD übertragen. Die ARD bietet außerdem im Internet einen Livestream an. Mehr Infos zur Übertragung der Weltmeisterschaft findet ihr hier.

Wer tritt beim Eröffnungsspiel der WM in Russland auf?

Bevor das erste Spiel der Weltmeisterschaft angepfiffen wird, gibt es eine Eröffnungsfeier des Turniers. Wie die Feier genau aussehen wird ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass Jason Derulo seine WM-Hymne "Colours" von Sponsor Coca-Cola performen wird.

Der offizielle WM-Song 'Live It Up' von Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi wird erst beim WM-Endspiel knapp einen Monat später (15. Juli) aufgeführt.

Historie: Wer waren die letzten Acts der Eröffnungsspiele?

Seit der WM 1958 in Schweden hat der Gastgeber der Weltmeisterschaft auch gleichzeitig das Eröffnungsspiel bestritten. Nach einer zwischenzeitlichen Änderung, in der der amtierende Weltmeister das Recht auf das erste Spiel der WM hatte, ist nun alles zurück auf Anfang: in Spiel Nummer eins spielt das Veranstaltungsland. Der Live-Act kommt wie auch bei dieser Saison nicht zwangsläufig aus der Gastgebernation.