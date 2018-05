Deutschland - DFB-Team gegen Schweden: Datum, TV-Übertragung, Livestream

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2018 in Russland ist der Gegner der DFB-Elf die schwedische Nationalmannschaft. Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream im Internet findet Ihr hier bei SPOX.

Deutschland gegen Schweden: Datum, Uhrzeit und Spielort

Die Partie zwischen der DFB-Elf und Schweden steigt am Samstag, den 23. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel findet in Sotschi im Olympiastadion statt, in das 44.000 Zuschauer hineinpassen. Hier wurden bereits Begegnungen des Confederations Cup ausgetragen.

Erlebe die WM-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Team gegen Schweden im TV und im Livestream

Die Free-TV-Sender wechseln sich bei den deutschen Spielen ab. Beim zweiten Gruppenspiel ist die ARD erstmals an der Reihe. Auf der Webseite wird es zudem einen Livestream geben.

Deutschland - Schweden im Liveticker

Die Partie gegen die Skandinavier wird es bei SPOX auch im Liveticker geben.

Der Spielplan in Deutschlands Gruppe F

Datum Uhrzeit Begegnung 17.06.2018 17 Uhr Deutschland - Mexiko 18.06.2018 14 Uhr Schweden - Südkorea 23.06.2018 17 Uhr Südkorea - Mexiko 23.06.2018 20 Uhr Deutschland - Schweden 27.06.2018 16 Uhr Mexiko- Schweden 27.06.2018 16 Uhr Südkorea - Deutschland

Deutschland gegen Schweden: Die letzten fünf Duelle

Die letzten zwei Begegnungen waren sehr torreich. In Erinnerung geblieben ist vor allem das Spiel aus dem Jahr 2012. Deutschland führte nach 56 Minuten mit 4:0 und alles sah nach einem Kantersieg aus. Doch Tore von Ibrahimovic, Lustig, Elmander und Elm sorgten für eine spektakuläre Aufholjagd, die in einem 4:4-Unentschieden endete.

Die letzte Begegnung bei einer WM gab es 2006, als Lukas Podolski beim 2:0-Sieg zwei Treffer gegen die Skandinavier im Achtelfinale erzielte.

Datum Wettbewerb Ergebnis (aus deutscher Sicht) 15.10.2013 WM-Qualifikation 5:3 16.10.2012 WM-Qualifikation 4:4 17.11.2010 Freundschaftsspiel 0:0 16.08.2006 Freundschaftsspiel 3:0 24.06.2006 WM-Achtelfinale 2:0

Deutschlands Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

In Südkorea 2002 verlor die deutsche Nationalmannschaft das Finale mit 0:2 gegen Brasilien.

Bei den beiden folgenden Auflagen gewann das DFB-Team 2006 im eigenen Land und 2010 in Südafrika jeweils das Spiel um Platz drei.

In diesem Jahr möchte das DFB-Team seinen WM-Titel aus 2014 verteidigen und damit mit aktuellen Rekordsieger Brasilien gleichziehen.

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2014 Brasilien Weltmeister Argentinien 1:0 n.V. 2010 Südafrika 3. Platz Ururguay 3:2 2006 Deutschland 3. Platz Portugal 3:1 2002 Japan/Südkorea Vizeweltmeister Brasilien 0:2

Schwedens Abschneiden bei den letzten Weltmeisterschaften

Für die Schweden ist es die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 2006. Dort scheiterte man an Gastgeber Deutschland im Achtelfinale.

In der gleichen Runde schied Schweden auch 2002 gegen Senegal aus. Damals verloren die Schweden in der Verlängerung nach dem Golden Goal von Henri Camara.

Den größten Erfolg feierten die Gelb-Blauen 1958 im eigenen Land, als sie sich erst im Finale den Brasilianern geschlagen geben mussten.

Jahr Gastgeberland Endplatzierung Gegner Ergebnis 2006 Deutschland Achtelfinalist Deutschland 0:2 2002 Japan/Südkorea Achtelfinalist Senegal 1:2 n.V. 1994 USA 3. Platz Bulgarien 4:0 1990 Italien Gruppenvierter Brasilien, Schottland, Costa Rica 1:2, 1:2, 1:2

Deutschlands vorläufiger Kader für die WM 2018

Bis zum 4. Juni besteht der vorläufige Kader der DFB-Elf noch aus 27 Spielern. Bis zu besagtem Datum muss Joachim Löw noch vier von ihnen streichen.

Die spannendste Entscheidung diesbezüglich wird die Personalie Manuel Neuer werden. Über seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland wird nach dem Testspiel gegen Österreich entschieden (Sa. 2. Juni, 18 Uhr im LIVETICKER).

Position Spieler Verein Rückennummer Torwart Manuel Neuer FC Bayern München 1 Torwart Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona 12 Torwart Bernd Leno Bayer Leverkusen 22 Torwart Kevin Trapp PSG 27 Abwehr Jerome Boateng FC Bayern München 17 Abwehr Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach 4 Abwehr Jonas Hector 1. FC Köln 3 Abwehr Mats Hummels FC Bayern München 5 Abwehr Joshua Kimmich FC Bayern München 18 Abwehr Marvin Plattenhardt Hertha BSC 2 Abwehr Antonio Rüdiger FC Chelsea 16 Abwehr Niklas Süle FC Bayern München 26 Abwehr Jonathan Tah Bayer Leverkusen 24 Mittelfeld Sami Khedira Juventus Turin 6 Mittelfeld Julian Draxler PSG 7 Mittelfeld Leon Goretzka Schalke 04 14 Mittelfeld Toni Kroos Real Madrid 8 Mittelfeld Mesut Özil FC Arsenal 10 Mittelfeld Ilkay Gündogan Manchester City 21 Mittelfeld Sebastian Rudy FC Bayern München 15 Angriff Timo Werner RB Leipzig 9 Angriff Julian Brandt Bayer Leverkusen 20 Angriff Leroy Sane Manchester City 19 Angriff Mario Gomez VfB Stuttgart 23 Angriff Thomas Müller FC Bayern München 13 Angriff Marco Reus Borussia Dortmund 11 Angriff Nils Petersen SC Freiburg 25

Schwedens vorläufiger Kader für die WM 2018

Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic ist nicht dabei, dennoch erhoffen sich die Schweden ein Weiterkommen in der Gruppe des Titelverteidigers. Aus der Bundesliga sind Emil Forsberg (RB Leipzig), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) und Albin Ekdal (Hamburger SV) dabei.