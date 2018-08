Stimmen zum 2. Bundesliga-Spieltag - Marco Reus klagt über "komisches Spiel"

Nach dem torlosen Remis gegen Hannover 96 hat sich Marco Reus über ein "komisches Spiel" beklagt und seine beiden vergebenen Großchancen bedauert.

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Es war ein komisches Spiel, nicht so toll für die Fans. Beide Mannschaften standen defensiv sicher, es war ein typisches 0:0-Spiel. Das geht nach dem Spielverlauf völlig in Ordnung. Ich hatte die beiden größten Möglichkeiten. Ich ärgere mich im Nachhinein, eine von beiden hätte ich machen müssen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Das 0:0 ist okay für uns und geht in Ordnung. Unser Gegner war sehr gut organisiert und hat uns vor viele Probleme gestellt. Was die Balleroberung angeht, haben wir im Training noch viel zu tun. In solchen Situationen sind wir noch zu überhastet."

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind mutig aufgetreten und haben uns dieses Unentschieden verdient. Es ist ein Resultat, mit dem wir sehr gut leben können. Die erste halbe Stunde war herausragend, aber auch danach waren wir immer präsent und haben es den Dortmundern schwer gemacht."

Niclas Füllkrug (Hannover 96) "Es war eine bärenstarke Leistung von uns. Ich denke, wenn wir vorne den Ball ein paar Mal besser gehalten hätten, hätten wir noch drei, vier hundertprozentige Chancen bekommen. Dass Dortmund Probleme hat, wenn sie zugestellt werden und lange Bälle spielen müssen, hat unser Trainerteam gut herausgearbeitet."