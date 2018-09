VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:3: FCB besiegt desaströse Stuttgarter

Der FC Bayern München hat auch das vierte Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Niko Kovac gewonnen. Am 2. Spieltag der Bundesliga siegten die Münchner mit 3:0 (1:0) beim VfB Stuttgart.

Kovac brachte Robben für den verletzten Coman und ersetzte außerdem Süle und Martinez durch Hummels und Goretzka. Thiago rückte im 4-3-3 auf die Sechs und leitete von dort viele Angriffe ein. Den Offensivspielern fehlten aber zunächst die Ideen, um daraus Chancen zu kreieren.

Das lag jedoch auch an den gut verteidigenden Stuttgartern: Sie zogen sich weit zurück und attackierten erst einige Meter vor dem Strafraum. Bei Ballgewinn schaltete Stuttgart zwar zunächst schnell um, spielte die Konter aber nicht gut genug zu Ende.

Bayern ging schließlich durch den ersten gefährlichen Abschluss in Führung, Goretzka traf in der 37. Minute. Das Tor gab den Münchnern Mut, fortan agierten sie zielstrebiger und abschlussfreudiger - vor allem der Torschütze Goretzka.

Kurz nach der Halbzeit setzte Alaba einen Freistoß aus großer Distanz an den linken Innenpfosten (50.). In der 62. Minute verdoppelte Lewandowski die Führung. Von Stuttgart kam überhaupt keine Gegenwehr, die Mannschaft erspielte sich im kompletten Spiel keine einzige ernsthafte Torchance. Stattdessen traf Müller in der 76. Minute zum Endstand von 3:0.

Die Daten des Spiels VfB Stuttgart gegen FC Bayern München

Tore: 0:1 Goretzka (37.), 0:2 Lewandowski (62.), 0:3 Müller (76.)

Stuttgart hat in der Bundesliga die erste Heimniederlage unter Trainer Korkut erlitten. Bisher gab es vier Siege und drei Remis.

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern München)

Goretzka war der aktivste Bayern-Spieler und kam sechs Mal zum Abschluss. Mit seinem Treffer zum 1:0 brachte er seine Mannschaft auf die Siegerstraße, das 2:0 bereitete er vor.

Der Flop des Spiels: Timo Baumgartl (VfB Stuttgart)

Obwohl Pavard am Mann war, ließ sich Baumgartl vor dem 0:1 mitziehen und war somit nicht auf seiner Position. Klärte zwar stark gegen Lewandowski (41.), bei der anschließenden Ecke aber schwach im Kopfballduell mit Hummels. Beim 0:2 von Lewandowski getunnelt.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Osmers hatte mit dem fair geführten Spiel keine Probleme. Der Videoassistent kam nicht zum Einsatz.