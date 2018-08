Hannover 96 gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Freitags-Spiel der Bundesliga im Liveticker

Der zweite Spieltag der jungen Bundesligasaison startet am heutigen Freitag mit der Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund. In unserem Liveticker bleibt ihr über alle Ereignisse des Topspiels informiert.

In diesem Liveticker-Artikel bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Spiel. Tagsüber wird der Liveticker regelmäßig mit relevanten News aktualisiert, ab 20.30 Uhr wird hier live getickert.

9.19 Uhr: Am Deadline Day könnte der Kader der Borussia noch kleiner werden. Nuri Sahin gilt als heißer Kandidat für einen Wechsel. Laut Sky Sport News HD steht ein Transfers des Türken zu Werder Bremen kurz vor dem Abschluss.

9.05 Uhr: In unserem Panel zur CL-Auslosung haben wir auch die Situation des BVB in dessen Gruppe beleuchtet. "Der BVB walzt Atletico nieder" ist dabei unter anderem eine steile These. Hier geht's zu den Einschätzungen.

8.43 Uhr: Dem BVB wurde in der Auslosung zur Gruppenphase Atletico Madrid, die AS Monaco sowie Club Brügge zugelost. Für Lucien Favre steht fest, dass diese Gruppe alles andere als ein Selbstläufer wird. "Ein schweres Los mit starken Gegnern, allen voran Atletico, das eine sehr erfahrene und gut organisierte Mannschaft stellt. Gefolgt von Monaco, vorletzte Saison noch Manchester City ausgeschaltet und erst im Halbfinale gescheitert."

Hannover 96 gegen den BVB heute im TV und im Livestream sehen

Die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund wird heute um 20.30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover angepfiffen.

Die Übertragungsrechte liegen beim Sender Eurosport, der das Spiel ausschließlich im Pay-TV anbietet. Der Eurosport Player kostet 4,99 Euro monatlich.

Folgendes Personal begleitet die Partie heute ab 19 Uhr:

Moderator : Jan Henkel

: Jan Henkel Experte: Matthias Sammer

Hannover 96 gegen den BVB: Wo kann ich die Highlights sehen?

Zwar hat DAZN keine Rechte für die Live-Übertragung von Bundesligaspielen, doch der Streamingdienst zeigt nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partien, die ab Montag (0.00 Uhr) auch auf SPOX zu sehen sind.

Zudem hat DAZN in Deutschland unter anderem Rechte für die Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1. Seit der Saison 2018/19 zeigt DAZN auch Live-Spiele der Champions League und Europa League. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro pro Monat.

Hannover 96 gegen den BVB: Fakten zum Spiel

Nur gegen den FC Bayern kassierte Hannover mehr Heimniederlagen (14) in der Bundesliga als gegen Dortmund (elf, wie gegen Schalke).

Hannover blieb in keinem der jüngsten 20 Bundesligaspiele ohne Gegentor - kein anderer Bundesligist wartet aktuell so lange auf eine Weiße Weste.

Dortmund traf in der Bundesliga in jedem der jüngsten 23 Auswärtsspiele bei Hannover 96, zuletzt torlos blieb der BVB in Hannover im August 1966 beim 0:2. Treffen die Schwarz-Gelben erneut, wäre es ein neuer Bundesliga-Rekord.

Der BVB ist nach dem 4:1 gegen Leipzig erstmals seit dem 9. Spieltag der Vorsaison Tabellenführer.

Hannover 96 gegen den BVB: Die letzten Aufeinandertreffen