Deadline Day in der Bundesliga: Live-Updates zu Transfers, Gerüchten und News

Am heutigen Freitag schließt das Transferfenster in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Spanien oder Frankreich. In unserem Liveticker verpasst ihr keine Gerüchte, Wechsel oder andere wichtige News.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier verpasst ihr am Deadline Day nichts!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Deadline Day in der Bundesliga: Letzter Tag des Transferfensters

Im Gegensatz zu vielen anderen Ligen, in denen das Transferfenster heute ebenfalls schließt, endet in Deutschland die Wechselperiode bereits um 18 Uhr. Danach dürfen die Bundesliga-Teams Spieler lediglich ins Ausland abgeben.

Bundesliga, Liveticker zum Deadline Day: Transfers, Gerüchte, Wechsel

12.32 Uhr: Nun haben es auch die beiden Klubs bestätigt: Kevin Trapp kehrt auf Leihbasis für ein Jahr zu Eintracht Frankfurt zurück.

11.30 Uhr: Stade Rennes hat M'Baye Niang für ein Jahr vom FC Turin ausgeliehen. Niang wechselte erst im Juli für zwölf Millionen Euro zu Turin, Rennes hat sich eine Kaufoption gesichert. Kuriose Geschichte.

11.22 Uhr: Der HSV hat Hee-chang Hwang von Red Bull Leipzig verpflichtet. Das gaben die Hamburger offiziell bekannt. Der 22-jährige Südkoreaner wechselt für eine Saison per Leihe zum HSV.

11.20 Uhr: Eintracht Frankfurt hat Kevin Trapp zurückgeholt. Das bestätigte der Klub auf einem Youtube-Video, das offenbar zu früh veröffentlicht und kurz darauf wieder gelöscht wurde. "Ich hatte verschiedene Angebote, für mich war einfach klar, dass wenn ich die Möglichkeit habe hier zurückzukommen, dass ich das unbedingt machen will. Es war viel Arbeit, harte Arbeit", sagte Trapp, der nach Informationen der Frankfurter Rundschau für ein Jahr von PSG ausgeliehen wird.

11.15 Uhr: Gleich nochmal Paris: Giovani Lo Celso steht wohl kurz vor einem Transfer zu Betis Sevilla. ABC und die Marca berichten, dass es sich um eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro handeln soll.

11.12 Uhr: PSG wird heute mit Juan Bernat und Eric Maxim Choupo-Moting wohl zwei Neuverpflichtungen fix machen. "Ich werde nicht lügen: Wir versuchen beide zu verpflichten. Sie absolvieren gerade ihre Medizinchecks", sagte Tuchel auf der heutigen Pressekonferenz.

11.10 Uhr: Der SC Freiburg steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Roland Sallai von APOEL Nikosia. "Er wird die medizinischen Untersuchungen absolvieren und wenn alles gut geht, wird der Transfer abgeschlossen. [...] Der Spieler wollte seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen", erklärte APOEL-Präsident Prodromos Petrides gegenüber dem Onlineportal Thema Sports. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei 4,5 Millionen Euro liegen.

11.05 Uhr: Nuri Sahin steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom BVB zu Werder Bremen! Das berichtet Sky Sport News HD. Demnach soll der Mittelfeldspieler weniger als 1 Million Euro kosten. Nach Informationen von mein Werder unterschreibt Sahin für zwei Jahre.

11.00 Uhr: Sieben Stunden bleiben den Bundesliga-Teams noch, bevor das Transferfenster schließt.