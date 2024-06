NBA Free Agency: Bei diesen Teams wären die Stars am besten aufgehoben

© getty

James Harden (bisher LA Clippers)

Position: Point Guard

Point Guard Alter: 34

34 Stats 2023/24: 16,6 Punkte, 8,5 Assists, 5,1 Rebounds, 38,1 Prozent Dreier (72 Spiele)

Bestes Team für die kommende Saison: LA Clippers

Ein bisschen was hat James Harden noch im Tank, das konnte man in der Playoff-Serie gegen die Mavericks beobachten. Der Jüngste ist er nicht mehr, und immer für öffentlichen Zoff oder eine Trade-Forderung gut, aber eben auch noch gut am Ball. Laut The Athletic wollen die Clippers und er zusammen weitermachen, aber das hängt nach Informationen von ESPN auch an der Zukunft von Paul George: Wenn der das Weite sucht, könnte das Folgen auf Hardens Planungen haben.

Was ziemlich sicher scheint: Auf Dollars wird der Aufbauspieler diesmal nicht verzichten. Bleibt die Frage, wie viele Alternativen es gibt: Um in Detroit oder Charlotte etwas aufzubauen, ist er zu alt, für viele Titelanwärter ist er zu teuer bzw. ein zu großes Risiko. Eine Versöhnung mit Daryl Morey wäre witzig, ist aber kaum vorstellbar. Ebenso eine Rückkehr nach Houston. Insofern scheint er in Los Angeles tatsächlich am besten aufgehoben.