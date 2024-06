NBA Draft 2024: Deutsches Talent Tristan da Silva geht zu Orlando Magic - Top-2-Picks kommen aus Frankreich

© NBA

Der 23 Jahre alte Forward da Silva, der in Deutschland zunächst für IBAM München und anschließend für MTSV Schwabing gespielt hatte, wurde nach vier Jahren auf dem College bei den Colorado Buffaloes wie erhofft in der 1. Runde des Drafts ausgewählt.

Als er von NBA-Commissioner Adam Silver als Pick angekündigt wurde, umarmte da Silva zunächst seine Familie, die in traditionell bayrischer Tracht im Barclays Center in Brooklyn erschienen war. Der Deutsch-Brasilianer selbst präsentierte sich in einem rot-schwarzen Anzug und zeigte auf der Bühne stolz das Innenfutter seines Jacketts, welches auf der einen Seite die brasilianische Flagge und auf der anderen Seite das blau-weiße Karomuster der bayerischen Flagge zeigte - komplett mit dem bayerischen Wappen, dem Wappen der Stadt München und dem seines Ex-Vereins IBAM München.

Bei den Magic darf sich der Allrounder und gute Dreierschütze (38,6 Prozent auf dem College) auf zwei weitere deutsche Mitspieler freuen: Die beiden Weltmeister Franz und Josef Wagner spielen für die Franchise in Florida, die in der letzten Regular Season eine Bilanz von 47-35 hinlegte und in der ersten Playoff-Runde in sieben Spielen an den Cleveland Cavaliers scheiterte.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Silva könnte in der kommenden Saison dabei Backup von Franz Wagner werden: In seiner letzten Spielzeit bei den Buffaloes legte er als Senior im Schnitt 16,0 Punkte, 5,1 Rebounds, 2,4 Assists und 1,5 Steals auf. Colorado erreichte bei der March Madness die Sweet Sixteen. "Einfach guten Basketball" könne er für die Magic liefern, sagte er in einem Interview nach dem Draft beim Orlando Sentinel. "Die richtigen Plays, die richtigen Entscheidungen. Ich werde meine Stärken auf dem höchstmöglichen Level einbringen und jeden Tag hart arbeiten."

Team-Präsident Jeff Weltman erklärte, man habe sich im Draft in puncto "Shooting, Skill und Basketball-IQ" verbessern und größer werden wollen: "Diese vier Dinge mit dem 18. Pick abzuhaken, damit haben wir unser Ziel erreicht." Da Silva sei ein "einzigartiger Spieler. Er ist unglaublich geschickt und einer der Spieler mit dem höchsten Basketball-IQ in diesem Draft - vielleicht sogar in vielen der letzten Drafts." Man freue sich sehr darauf, ihn dem Team hinzuzufügen.