Alle Infos zur NBA-Offseason 2024: Termine, Draft und Free Agency - das steht in den kommenden Tagen und Wochen an

© getty

NBA Offseason 2024: Die Olympischen Spiele in Paris

Das Highlight des Basketballsommers sind natürlich die Olympischen Spiele 2024 in Paris vom 26. Juli bis zum 11. August. Deutschland ist als Weltmeister auch dabei und tritt vorrausichtlich mit fast exakt der gleichen Truppe wie beim Triumph in Manila an, wie auch schon der vorläufige Olympia-Kader zeigte. Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks) sind erneut nicht dabei, sonst sind wieder alle deutschen NBA-Stars um Dennis Schröder am Start.

Zusätzlich zu den zwölf Weltmeistern sind auch Oscar da Silva (Tristans Bruder, FC Barcelona), Leon Kratzer (Paris), Louis Olinde (Alba Berlin) und Nick Weiler-Babb (Bayern München) im vorläufigen Kader, der jedoch auf zwölf Spieler reduziert werden muss.

"Wir haben uns ganz klar für die zwölf Spieler aus dem WM-Team entschieden. Außerdem noch für vier weitere Spieler, um Optionen auf den verschiedenen Positionen zu haben", sagte Nationaltrainer Gordon Herbert. Für den 65-Jährigen sind die Sommerspiel das vorerst letzte Abenteuer mit dem DBB.

Die Konkurrenz wird jedoch noch etwas stärker sein als bei der Weltmeisterschaft, gerade mit Blick auf die USA. Angeführt von Anthony Edwards waren auch bei der WM jede Menge Stars dabei, doch die ganz großen Namen fehlten. Das ist bei Olympia wieder anders, die Liste der Superstars ist lang. In ihrer Gruppe werden die US-Stars voraussichtlich auf Nikola Jokic bei Serbien treffen.

Deutschland trifft auf die USA als Härtetest im letzten USA Basketball Showcase am 22. Juli in London. In Gruppe B wird das DBB-Team auf Frankreich mit Victor Wembanyama und Japan treffen, der dritte Gegner wird noch beim Qualifikationsturnier in Riga Anfang Juli entschieden. Auch Slowenien nimmt noch an solch einem Turnier mit, Luka Doncic gab direkt nach den Finals jedoch noch keine Zusage.