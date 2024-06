"Das ist Frankreich, Bruder": Die Erkenntnisse zum NBA Draft 2024

© getty

Erkenntnisse zum NBA Draft 2024: Vive la France!

Es ist keine brandneue Erkenntnis, dass in Frankreich ganz akzeptabler Basketball gespielt wird und es dort das eine oder andere Toptalent zu finden gibt. Man denke an Tony Parker, Boris Diaw oder in den letzten Jahren an Rudy Gobert und Nicolas Batum. Gerade in den letzten Jahren ist die Pipeline in die NBA aber immer stärker genutzt worden: Seit 2012 hat es jedes Jahr mindestens ein neuer Spieler mit französischer Staatsbürgerschaft in die stärkste Liga der Welt gebracht.

Nicht viele schafften den Sprung zum Leistungsträger oder gar Star, doch die Zahl allein war beeindruckend. 14 französische Spieler standen zu Beginn der Saison 2023/24 in einem NBA-Kader - neuer Rekord und international Rang zwei hinter den Kanadiern. Dieser Trend scheint sich nur weiter zu verstärken, wenn man sich die letzten beiden Drafts anschaut: 2022 wurden zwei französische Spieler gedraftet, im vergangenen Jahr waren es vier, angeführt natürlich von Jahrhundertalent Victor Wembanyama, - und in der 1. Runde 2024 schon wieder vier. Drei davon in den Top-6, wohlgemerkt. Zum zweiten Mal in Folge stellte die Grande Nation den Top-Pick. Da braut sich etwas zusammen!

Wemby selbst hatte in der Nacht auf Donnerstag seinen Spaß. "Das ist Frankreich, Bruder", postete er auf X, nachdem Zachharie Risacher und Alex Sarr an eins und zwei vom Board gegangen waren. Der zuletzt in Ulm unter Vertrag stehende Tidjane Salaün machte an Position sechs den französischen Triumph perfekt: "Der Basketball in Frankreich hat sich verbessert. Drei Spieler unter den ersten zehn, das sagt schon etwas aus", war sein Fazit.

In der NBA hat man längst spitzgekriegt, dass an den französischen Jugendakademien eine Menge Potenzial schlummert - auch in athletischer Hinsicht, wo man Europäern ja ganz gern einen gewissen Rückstand nachsagt. Deshalb ist ein Ende des Trends so schnell nicht in Sicht. In den Mock Drafts für 2025 gibt es in Noa Essengue und vor allem Nolan Traoré schon jetzt zwei potenzielle Lottery Picks. Wer weiß, was in den nächsten zwölf Monaten noch dazukommt. "Wir vertreten unsere Nation, ich bin froh, ein Teil davon zu sein", sagte Top-Pick Risacher: "Da kommen noch mehr Spieler. Ich bin stolz, Teil des Erfolgs meines Landes zu sein."

So schnell wird Frankreich Team USA in Sachen Talent natürlich nicht den Rang ablaufen. Die hohen Picks in diesem Jahr sind schließlich auch einem recht schwachen Draft-Jahrgang allgemein zuzuschreiben. Dennoch geht der Trend nicht nur zu Masse, sondern ganz klar auch zu Klasse. 2013 war Frankreich zuletzt Europameister: Es gibt keinen Grund, warum sich Les Bleus in den kommenden Jahren nicht mindestens als klare Nummer eins in Europa etablieren sollten.