"Ich liebe es": Curry schlägt LeBron im Giganten-Duell der NBA-Legenden

Die Warriors feiern einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze - und Curry macht dabei in einer Halbzeit 25 Punkte.

Die "Oldies" Stephen Curry und LeBron James liefern sich einen epischen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Golden State, das plötzlich wieder im Kampf um Platz zwei mitmischt. Außerdem spielt Giannis Antetokounmpo nun auch statistisch in einer ganz eigenen Liga und Minnesota übersteht in Brooklyn einen heftigen Schreckmoment. Die Magic lösen dank ihres Star-Duos ihre Pflichtaufgabe in der Hauptstadt, Ja Morant ruft trotz überragender Performance - inklusive Gamewinner - Kopfschütteln hervor und Portland hält seinen Play-in-Traum am Leben. Das Roundup zur NBA-Nacht.