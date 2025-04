Überraschende Namen! Vincent Kompany vom FC Bayern München nennt seine Linksverteidiger-Optionen - und lässt Sacha Boey außen vor

Bayern-Trainer Kompany nennt seine Optionen für links hinten. Ein Dauerreservist kommt nicht in Frage - darf sich aber dennoch Hoffnungen machen.

Alphonso Davies: Kreuzbandriss, bis zu acht Monate Ausfallzeit. Hiroki Ito: Mittelfußbruch, Saisonaus. Adam Aznou? An Real Valladolid verliehen. Raphael Guerreiro: Außer Form und zudem angeschlagen. Trainer Vincent Kompany gehen beim FC Bayern München die Linksverteidiger aus. Wer kommt noch in Frage mit Blick auf das Bundesligaspiel am Freitag gegen den FC Augsburg und vor allem das Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand?