DAZN, Sky oder SAT.1: Welcher Sender zeigt / überträgt Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Wo wird das Freitagsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München gezeigt? SPOX hat alle Infos!

Am Freitagabend tritt das Überraschungsteam aus Augsburg im Rahmen des 28. Spieltages der Bundesliga in der heimischen WWK Arena gegen den FC Bayern München an. Die Fuggerstädter konnten in den vergangenen Wochen durch gute Leistungen auf sich aufmerksam machen und sogar an die internationalen Ränge heranrücken. Der FC Bayern hingegen ist nach unerwarteten Stolpersteinen gegen den VfL Bochum und Union Berlin dennoch auf Kurs Meisterschaft, da die Konkurrenz im Kampf um die Meisterschaft ebenfalls Schwäche bewiesen hat. Wer das spannende Duell für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr am Freitag ab 20:30 Uhr.

SPOX verrät, welcher Anbieter das Spiel live zeigt!