FC Bayern München, Freitagsspiel der Bundesliga: Wo läuft Augsburg vs. FCB heute live im TV und Livestream?

Wo läuft das Freitagsspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg? SPOX hat alle Infos zur Bundesliga!

Der FC Bayern München will am Freitagabend mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung einer weiteren deutschen Meisterschaft machen. Dabei im Weg stehen könnte der FC Augsburg. Die Fuggerstädter spielen unter Trainer Jess Thorup aktuell groß auf, kratzen durch gute Leistungen am europäischen Geschäft. Der Tabellenachte, welcher vor allem in der Defensive eine deutliche Steigerung im Saisonverlauf hingelegt hat, könnte demnach als Stolperstein fungieren. Auch die Münchner befinden sich wieder im Aufwind, ohne allerdings dabei zu glänzen. Nach dem Unentschieden gegen Union Berlin konnte der Rekordmeister am vergangenen Wochenende vor heimischen Publikum einen 3:2-Erfolg einfahren, schluckte jedoch gegen ein Kellerkind erneut zwei Gegentreffer.

SPOX verrät, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt!