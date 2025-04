In der österreichischen Bundesliga-Playoffs kommt es zum Kracher zwischen Sturm Graz und Rapid Wien. SPOX hat alle Infos zur Übertragung.

In der Meistergruppe empfängt der Tabellenzweite Sturm Graz den fünftplatzierten Rapid Wien. Der Anstoß in der Merkur Arena in Graz Liebenau erfolgt um 19.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sturm Graz vs. Rapid Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream?

Wer das Topspiel zwischen Sturm Graz und Rapid Wien live verfolgen möchte, kommt an Sky Sport Austria nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender hält die Übertragungsrechte und zeigt die Partie auf Sky Sport Austria 1 HD, wo die Vorberichte bereits ab 19:00 Uhr beginnen.

Zudem ist die Begegnung auch im Livestream bei Sky zu sehen. Grundvoraussetzung dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Sturm Graz vs. Rapid Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Sturm Graz vs. Rapid Wien

Wettbewerb: ÖFB-Bundesliga, Meistergruppe

Spieltag: 24

Datum: Freitag, 4. April 2025

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Merkur Arena (Graz)

TV & Livestream: Sky X

Sturm Graz vs. Rapid Wien heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 24. Spieltag