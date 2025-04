Augsburg vs. FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Das Freitagsspiel der Bundesliga bestreiten heute der FC Augsburg und der FC Bayern München. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Der 28. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Freitag, 4. April, mit der Augsburg gegen Bayern eröffnet. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anstoß in der WWK Arena in Augsburg. Die Gastgeber sind im Kalenderjahr 2025 gut drauf, seit sieben Spielen ist man ungeschlagen. Der Spitzenreiter hingegen schwächelt in der Liga etwas, aus den vergangenen vier Partien gab es nur zwei Siege, gegen Union und Bochum konnte man nicht gewinnen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Augsburg vs. Bayern München heute live im TV und Livestream:

Freitags läuft die Bundesliga in dieser Saison bei DAZN. Im linearen TV findet Ihr das Spiel bei DAZN1, in der App und auf der Website gibt es den Livestream. Die Übertragung mit den Vorberichten startet um 19.45 Uhr.

Folgendes Team schickt DAZN in die Begegnung:

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Tobias Schweinsteiger

: Tobias Schweinsteiger Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Reporter: Mario Rieker

Augsburg vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion des Spiels. Schaut einfach auf unserer Website vorbei.

Augsburg vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Augsburg vs. Bayern München

Augsburg vs. Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: 4. April 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: WWK Arena (Augsburg)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Augsburg vs. Bayern München heute live: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag