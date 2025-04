Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Hannover 96 II vs. SGD im TV und Livestream?

Dynamo Dresden trifft heute auswärts auf die zweiten Mannschaft von Hannover 96. Wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hannover 96 II und Dynamo Dresden eröffnen am heutigen Freitagabend, 4. April, den 31. Spieltag der 3. Liga. Die beiden Mannschaften befinden sich in der Tabelle an verschiedenen Enden. Während Dynamo um den Aufstieg in die zweite Bundesliga kämpft, taumelt die Zweitbesetzung von 96 der Regionalliga entgegen. Um 19 Uhr startet das Spiel im Eilenriedestadion in Hannover.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Hannover 96 II vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Allen Fans der 3. Liga ist ein Abo bei MagentaSport zu empfehlen. Der Pay-TV-Dienst zeigt alle Partien der dritten deutschen Spielklasse live im TV und Livestream. Die Übertragung der Partie beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18.30 Uhr mit den Vorberichten.

Hannover 96 II vs. Dynamo Dresden heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Hannover 96 II vs. Dynamo Dresden

Spieltag: 31

Datum: 4. April 2025

Uhrzeit: 19 Uhr

Ort: Eilenriedestadion (Hannover)

