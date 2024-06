"Vermächtnis": Bronny James bei den Los Angeles Lakers ist für LeBron größer als jeder Titel

© getty

Bronny James zu den Lakers: Klutch gibt den Ton an

Für die NBA an sich ist Bronny James bei den Lakers ebenfalls ein großer Moment, den sie PR-taktisch so gut wie möglich ausschlachten wird. Vater und Sohn gemeinsam im Einsatz, das hat es im Baseball und Eishockey bereits gegeben, endlich konnte man in dieser Hinsicht nachziehen.

Was Commissioner Adam Silver am 2. Draft-Tag eher weniger gefallen haben könnte, war der schonungslose Blick darauf, wie sehr die Franchises mittlerweile unter der Fuchtel mächtiger Berateragenturen stehen. Das wurde im Verlauf der ESPN-Übertragung deutlich. Da nämlich rückte der 55. Pick der Lakers immer näher, aber jegliche Spannung, ob nicht vielleicht doch ein anderes Team vorher zuschnappen würde, hatte sich längst erledigt. Etwa die Celtics an 54. Stelle, die die Lakers und LeBron dann quasi "erpressen" und zu einem Trade zwingen könnten.

Erkenntnisse zum Draft: Wen interessiert schon die College-Karriere?

Nichts da. Bob Myers, langjähriger GM und Meistermacher der Warriors, gewährte zusammen mit Newsbreaker Adrian Wojnarowski einen Blick hinter die Kulissen. "In diesem Moment ruft Rich Paul Teams an und sagt ihnen: Draftet Bronny nicht, sonst spielt er in Australien", verriet Myers. Alle Teams, außer natürlich die Lakers.

Und bei der Konkurrenz wird selbstverständlich gespurt, denn: "Man will den Pick nicht verschwenden und keinen Spieler draften, der gar nicht kommen will. Und diese bestimmte Berater-Agentur vertritt auch noch viele andere Spieler. All das spielt ebenfalls eine Rolle." Heißt: "Als mächtiger Berater kann man manche Dinge vorschreiben."