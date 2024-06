NBA News und Gerüchte: Celtics-Center Kristaps Porzingis fällt nach OP ein halbes Jahr aus

NBA News: Kristaps Porzingis verpasst Saisonstart

Center Kristaps Porzingis wird den Boston Celtics rund ein halbes Jahr fehlen. Das gab der neue Champion am Donnerstag bekannt. Der 28 Jahre alte Lette musste nach einer Verletzung, die er sich in Spiel 2 der NBA Finals zugezogen hatte, am Bein operiert werden, um ein gerissenes Halteband und eine luxierte Sehne am hinteren Schienbein-Muskel zu reparieren.

"Wir erwarten, dass Porzingis in fünf bis sechs Monaten wieder spielen kann", so die Celtics weiter. Damit wird der Big Man definitiv den Saisonstart Ende Oktober verpassen. Bis zu seiner Rückkehr wird Veteran Al Horford voraussichtlich wieder in die Starting Five rücken.

"Danke für die Unterstützung!" schrieb KP auf X. "Alles ist reibungslos verlaufen. Jetzt werde ich mir die Zeit nehmen, um wieder gesund und fit zu werden." Nach einem dominanten Playoff-Run sind die Celtics Stand jetzt auch in der kommenden Saison großer Favorit auf den Titel.