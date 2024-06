"Wir erwarten, dass alle Zwölf bereit sind": Team USA beginnt Vorbereitung auf Olympische Spiele - Wembanyama freut sich auf "Legenden"

Am 6. Juli beginnt in Las Vegas das Training Camp der US-amerikanischen Mannschaft. Kerr, hauptberuflich Head Coach der Golden State Warriors, erklärte in einem Conference Call mit Journalisten: "Wir stehen ständig in Kontakt. Deshalb erwarten wir, dass alle Zwölf bereit sind."

Die größten Fragezeichen in den vergangenen Wochen standen hinter Kawhi Leonard von den LA Clippers. Der Small Forward hatte die letzten drei Spiele der Playoff-Serie gegen die Dallas Mavericks verpasst, seit Jahren hat Leonard immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. "Wir stehen in Kontakt mit Kawhi und seinem Camp, er hat die letzten Wochen trainiert", verriet Kerr. "Man weiß nie, was passieren wird. Bei Verletzungen kann alles passieren." Dennoch rechne man Stand jetzt damit, dass der komplette Kader zur Verfügung stehe. Das schließt auch Point Guard Tyrese Haliburton ein, der in den Playoffs eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte.

Die größte Frage für Kerr könnte deshalb sein, wie er seine Superstars organisiert, darunter LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant. "Wahrscheinlich werden alle zwölf Spieler aus unserem Kader eines Tages in der Hall of Fame landen. Wie wählt man daraus fünf Spieler aus? Wir suchen nach gut funktionierenden Kombinationen und Lineups, die sowohl offensiv als auch defensiv effektiv sind." Jeder einzelne Spieler müsse der angestrebten Goldmedaille alles unterordnen, "egal wie es aussieht, egal wer am Ende spielt."