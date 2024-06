Historischer Pick! Los Angeles Lakers draften LeBrons Sohn Bronny James - deutsches Talent zu den New York Knicks

An 55. Stelle, also spät in der 2. Draft-Runde, entschieden sich die Lakers für den 19 Jahre alten Guard Bronny, der im vergangenen Jahr auf dem College für USC gespielt hatte. Damit könnte er in der kommenden Saison tatsächlich zusammen mit Vater LeBron (39) auf dem Parkett stehen - und das auch noch im gleichen Team. Es wird das erste Mal in der Geschichte der NBA sein, dass Vater und Sohn gleichzeitig in der Liga spielen.

LeBron James spielt seit 2018 für die Lakers, selbst in seinem mittlerweile biblischen Basketball-Alter gehört er immer noch zu den besten Spielern der Liga und wurde in der abgelaufenen Saison 2023/24 ins All-NBA Third Team gewählt. Er hält für die kommende Saison eine Spieleroption über 51,4 Millionen Dollar bei den Lakers, die er bis zum Wochenende ziehen muss. Er könnte sie allerdings auch ablehnen und mit der Franchise einen Vertrag über zwei oder gar drei weitere Jahre aushandeln. Ein Abschied aus L.A. dürfte auf jeden Fall kein Thema mehr sein.

Bronny legte bei den Trojans auf dem College in der vergangenen Saison 4,8 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,1 Assists in knapp 20 Minuten pro Spiel auf. Mit einer Körpergröße von 1,87 Meter ist er deutlich kleiner als sein Vater (2,06 Meter), gilt aber als guter Verteidiger und insgesamt cleverer Spieler. Er könnte zunächst für das G-League-Team der Lakers zum Einsatz kommen, für einen Zweitrundenpick kein ungewöhnlicher Vorgang. Früher oder später dürfte er aber gemeinsam mit dem berühmten Vater zusammenspielen.